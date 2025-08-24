Vlahoviću četiri minuta bila dovoljna da zatrese mrežu: Dušan ovjerio trijumf Juventusa protiv Parme

Dušan Vlahović u igru je ušao u 80. minutu da bi samo četiri minuta pogodio i riješio pitanje pobjednika.
Fudbaleri Juventusa pobjedom su otvorili novu sezonu u Seriji A. „Stara dama“ ugostila je Parmu, a na kraju je rezultat bio 2:0. U centru pažnje bio je Dušan Vlahović koji je ušao u finišu meča i pogodio za ovjeru pobjede i to u trenucima kada je Juventus ostao sa 10 igrača na terenu.
Juventus – Parma 2:0 (0:0)
/Dejvdi 59, Vlahović 84/
U prvom poluvremenu nismo vidjeli mnogo. Domaćin je dominirao, a onda na startu drugog dijela malo je nedostajalo da Parma povede. Mateo Pelegrino je primio loptu, golman je već bio savladan, ali se u posljednjem trenutku ispriječio Bremer i blokirao njegov šut.
Mučila se „stara dama“ da slomi otpor gostiju, a to im je pošlo za rukom u 59. minutu. Kenan Jildiz ubacio je loptu u šesnaesterac, a tamo ju je dočekao Džonatan Dejvid i poslao u mrežu Parme.
U istom terminu odigrana je utakmicu između Atalante i Pize, a na kraju je bilo 1:1.
U 80. minutu Igor Tudor u igru šalje Vlahovića, koji je samo četiri minuta kasnije opravdao povrenje. Srpski napadač je poslao sjajan pas do Jildiza, koji mu vraća loptu, a Vlahović je šalje u mrežu gostiju za konačan rezultat ovog meča.
Samo minut prije ovog gola, Juventus je ostao sa igračem manje na terenu s obzirom da je Kambijaso isključen.
S obzirom da se već dugo priča o odlasku Vlahovića iz Juventusa, možda je ovo bio njegov oproštajni pogodak.
SERIJA A - 1. KOLO:
Danas:
Kaljari - Fiorentina 1:1 (0:0)
/Luperto 90+4 - Mandragora 68/
Komo - Lacio 2:0 (0:0)
/Duvika 97, Pas 73/
Juventus – Parma 2:0 (0:0)
/Dejvdi 59, Vlahović 84/
Atalanta – Piza 1:1 (0:1)
/Skamaka 50 – Hiem 26 ag/
Odigrano juče:
Sasuolo - Napoli 0:2 (0:1)
/Mektominej 17, De Brujne 57/
Đenova - Leće 0:0
Milan - Kremoneze 1:2 (1:1)
/Pavlović 45+1 - Baskiroto 28, Bonacoli 61/
Roma - Bolonja 1:0 (0:0)
/Vesli 53/
Ponedjeljak:
Udineze - Verona (18.30)
Inter - Torino (20.45)
