Strahinja Pavlović dao gol za Milan već u prvom kolu, ali uzalud: "Rosoneri" poraženi od Kremonezea

Strahinja Pavlović postigao je gol za Milan protiv Kremonezea u meču Serije A. Matirao je golmana udarcem glavom.

Strahinja Pavlović pogodio protiv Kremonezea Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Luka Jović otišao je iz Milana, ali tu je drugi srpski fudbaler da trese mreže. Strahinja Pavlović pokazao je da i te kako zna da pogodi gol i da mu to nije problem. Naučio je to i Kremoneze pošto je sprski defanzivac bio strijelac na utakmici protiv spomenutog tima.

Igrala se nadoknada prvog poluvremena kada je Aleksis Salemakers držao loptu u nogama, vidio na vrijeme da se Pervis Estupinjan ubacuje u prazan prostor, gurnuo mu je loptu, a on je poslao na drugu stativu gdje je Pavlović glavom zatresao mrežu i matirao golmana Audera.

Strahinja Pavlović gol za Milan protiv Kremonezea
Izvor: YouTube/Arena sport

Bio je to gol sa kojim je Milan uspio da izjednači pošto je Kremoneze vodio sa 1:0 do tog trenutka. Upisao se u strijelce u prvom meču sezone, a prošle godine je Pavlović dva puta bio strijelac u Seriji A.

Ipak, već na startu drugog dijela Kremoneze je stigao do novog gola koji je na kraju bio dovoljan za veliku pobjedu na startu šampionata.

