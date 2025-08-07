"Da li Vlahovića žele u Milanu? On je igrač Juventusa": Novi direktor kluba progovorio o sudbini Srbina

Novi tehnički direktor Juventusa Fransoa Modesto govorio je o Dušanu Vlahoviću.

Fransoa Modesto nedavno je zauzeo poziciju tehničkog direktora Juventusa. Bivši fudbaler pred sobom ima mnogo obaveza, a jedno od neriješenih pitanja još je odlazak ili ostanak Dušana Vlahovića. Nije mnogo želio da priča Francuz, samo je konstatovao da Srbin dobro trenira.

Modesto je u izuzetno dobrim odnosima sa Adrijanom Galijanijem, koji je 31 godinu bio izvršni direktor Milana. Prema navodima tamošnjih medija, Italijan bi ponovo mogao da se vrati u klub, pa se otuda nametnulo i pitanje o Dušanu Vlahoviću. Da li Galijani želi Vlahovića u Milanu? "Ne govorimo o transferima, samo o ličnim stvarima. Dušan trenira i dobro mu ide: on je profesionalac. I igrač je Juventusa", bio je jasan Modesto.

"Galijani je bio prva osoba koju sam pozvao kada sam potpisao ugovor sa Juventusom. Mnogo sam mu se zahvalio. Proveo sam dvije i po godine sa 'Doktorom' i to je bilo kao univerzitet fudbala", rekao je.

"Osoba koja mi je toliko dala, koja me je toliko naučila. Galijani i ja razgovaramo jednom ili dva puta nedjeljno, ali za tri godine, on mi je toliko mnogo dao", objasnio je novi tehnički direktor Milana.

Da li će Dušan Vlahović otići u Milan?

Srpski golgeter već je bio viđen u Milanu, međutim transfer stoji. Pomalo je bizarna situacija u kojoj se Vlahobvić nalazi u italijanskom klubu, pošto su mu iz "stare dame" dozvolili da ode, ali - uz dobru nadoknadu klubu. Ipak, Milan nije u sjajnoj finansijskoj situaciji i ovom klubu više bi odgovarala neka jeftinija ponuda, dakle drugi igrač.

Osim Milana, u trci za Vlahovića ostao je i Njukasl junajted, ovaj tim polako posustaje u trci za Aleksanderom Isakom koji odlazi u Liverpul, te bi Srbin mogao biti odgovarajuća zamjena.