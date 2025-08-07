Dušanu Vlahoviću propao transfer u Milan: Rekli "čekamo te", pa ga prevarili

Sve je izvjesnije da Dušan Vlahović neće završiti ni u Milanu jer je klub sa "San Sira" pogazio riječ i našao u međuvremenu jeftinije rješenje.

Srpski napadač Dušan Vlahović trebalo je odavno već da napusti Juventus ovog ljeta, ali i dalje sve stoji u mjestu. Razlog su prvo bili preveliki zahtjevi Juventusa, pa onda Dušana Vlahovića, tako da su se iz trke za njegov potpis maltene svi povukli, odnosno ostao je tek Milan.

Zbog finansijske situacije u Milanu, i pomalo bizarne situacije koju Vlahović ima u Juventusu, dogovoreno je da se sačeka kraj letnjeg prelaznog roka, pošto su tada svi popustljiviji. U toj nadi živio je i Dušan Vlahović kome je rečeno da će Milan doći po njega, međutim sve je sada izvjesnije da se to neće dogoditi, pošto su se na tržištu pojavili drugi fudbaleri koji su dostupniji i oko kojih ima manje "natezanja" nego s Juventusom.

Prema izvještajima iz Italije, problem je Vlahoviću napravio danski napadač Rasmus Hejlund koji je na izlaznim vratima Mančester junajteda jer mu je mjesto "oteo" Benjamin Šeško. Od tog trenutka i Milan je zagrizao.

Da li Milan odustaje od Vlahovića?

"Rosoneri" su poslali ponudu da pozajme Rasmusa Hejlunda od Mančester junajteda i da se još u ugovor ubaci klauzula o otkupu u visini od 30 do 35 miliona. Tokom vikenda očekuje se nastavak ovih razgovora i ubijeđeni su na "San Siru" da će uspjeti da ubijede Junajted na ovakav dogovor - pošto im je gužva u napadu - dok istovremeno znaju i da za Hejlunda nema drugih ponuda.

Na taj način Milan bi uštedio ozbiljan novac pošto je njegova plata četiri puta manja od one koju Vlahović zarađuje (3 miliona evra u odnosu na 12 miliona), što nikako nije zanemarljiv podatak.

Zbog svega toga, ako ubijedi Junajted, Milan će odustati od Vlahovića iako je bio prva želja Maksa Alegrija.

Gdje će onda Vlahović?

To je vrlo neizvjesno, posebno jer za njega nema drugih ponuda. S obzirom na to da jedan transfer povlači drugi, ne bi bilo možda iznenađenje da se u trku za Vlahovića uključi Njukasl junajted jer gubi bitku za ostanak Aleksandera Isaka (ide u Liverpul), dok je isto tako već morao da se preda u borbi za Benjamina Šeška.

S obzirom na visoku platu Vlahovića - koji ne želi da pristane na manju - možda je najrealnije da ipak ostane u Juventusu po cijenu toga da ne igra, tako da bi idućeg ljeta mogao da bira gdje želi.

