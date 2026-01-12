Ana Ivanović objavila fotku sa Rafom Nadalom: Otišla kod njega, pa otkrila šta planira

Ana Ivanović posjetila je akademiju Rafaela Nadala i objavila fotografiju sa legendarnim španskim igračem.

Ana Ivanović uživa u novom poglavlju svog života. Poslije razvoda sa Bastijanom Švajnštajgerom i haosu koji je zbog toga nastao, odlučila je da više uživa i da putuje. Tako je otišla kod Rafe Nadala, posjetila je njegovu akademiju u Španiji.

"Hvala ti na toploj dobrodošlici i što si nam pokazao impresivnu akademiju. Jedva čekam da se vratim", napisala je Ana, uz emotikon teniske loptice i njihovu zajedničku fotografiju.

Mnogi navijači su ovo shvatili kao plan da se možda vrati i tenisu uskoro. Teško da će to biti na profesionalnom nivou, već na egzibicionim turnirima. Ko zna, ako joj sinovi pokažu talenat za tenis možda baš dođu da treniraju kod Rafe u akademiju.