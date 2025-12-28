Ana Ivanović objavila novu fotografiju: Svi primijetili sat od 200.000 evra

Ana Ivanović objavila fotografiju koja je izazvala veliki broj komentara

Izvor: Instagram/anaivanovic

Ana Ivanović oglasila se na katolički Božić fotografijom na kojoj je uslikana kraj male jelke i vatre. "Božićna jutra", napisala je ona, na šta je dobila niz čestitki za veliki praznik.

Na tim fotografijama ona je pokazala i skupocjeni Roleks sati, koji je povučen iz prodaje 2025. i na sekundarnom tržištu njegova cijena dostiže više od 200.000 evra, objavio je Instagram nalog "Sat na ruci".

Na Aninoj ruci je sat Rolex Day-Date ref. 128238, "Pazl". U pitanju je model prečnika 36 milimetara u žutom zlatu, koji je predstavljen 2023, a proizvodio se do 2025. Karakteristika sata je da ima neobičan izgled, atipičan za Roleks.

Ana Ivanović decenijama sarađuje sa švajcarskim proizvođačem satova i njegov je promoter od 2008, svoje najbolje godine u karijeri, u kojoj je postala šampion Rolan Garosa.

Prvi praznici bez Bastijana

Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Bila je ovo turbulentna godina za Anu Ivanović, jer se razvela od Bastijana Švajnštajgera. Poslije više od 10 godina ljubavi i devet godina braka, njih dvoje zvanično su se rastali i stavili tačku na odnos u kojem su dobili trojicu sinova, Luku (2018), Leona (2019) i Tea (2023).

Ana Ivanović dočekuje kraj godine okružena porodicom i prijateljima, pa često objavljuje fotografije na kojima se vidi da uživa uz najbliže.