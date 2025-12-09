Poznata voditeljka ne štedi novac kada želi da dođe do ekskluzive.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Youtube printscreen/Jimmy Kimmel Live

Holivudskim kuloarima ovih dana kruži priča o navodnom tajnom pozivu koji je slavna Opra Vinfri uputila Bastijanu Švajnštajgeru. Da, baš njemu, nekadašnjem kapitenu njemačke reprezentacije, ljubimcu navijača i, što mnoge intrigira, bivšem suprugu Ane Ivanović, jedne od najvoljenijih sportistkinja sa ovih prostora.

Pogledajte fotografije Ane i Bastijana:

Vidi opis Opra Vinfri nudi 1.500.000 € Bastijanu da progovori o razvodu: Ana saznala za poziv u emisiju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Pravi film

Navodno, Opra priprema "najintimniju sezonu dosad" i želi goste koji nose snažnu životnu i emotivnu priču. A malo ko to, po mišljenju holivudskih producenata, ima u tolikoj mjeri kao Basti - od blistave karijere i sportskih trijumfa, do braka koji je godinama punio naslovne strane.

Prema riječima izvora, voditeljka je spremna da izdvoji čak milion i po evra samo da bi dobila njegovu priču "iz prve ruke". Njena ekipa, kako tvrde izvori, već nedjeljama pokušava da se probije do Švajnštajgerovog tima.

Izvor: Photo Image Press / Zuma Press /Photo Image Press/Zuma Press

"Zvala ga je preko agenata i PR menadžera najmanje dva puta. Fascinirana je njegovim mirnim karakterom, ali i njegovim životnim izborima. Vjeruje da s Bastijem dobija nešto što je više od sportskog intervjua, dobija film", kaže izvor upućen u pregovore.

Vijest je, naravno, munjevito stigla i do Ane. Prema navodima iz njene porodice, Ivanovićkin telefon je bukvalno eksplodirao od poziva novinara, rodbine i starih prijatelja čim je priča procurila.

"Ana nikad nije voljela senzacionalizam, posebno ne američki tip medijskog pritiska. Ona živi mirno, povučeno, posvećena je porodici. Ali razumije da je dio priče koja interesuje cijeli svijet. Ako Basti želi da gostuje, ona će to poštovati. Samo se nada da Opra neće insistirati na detaljima iz njihovog braka", kaže izvor.

Pogledajte fotografije Ane Ivanović:

Iako su danas, poslije zvaničnog razvoda, oboje fokusirani na nove životne faze, ljubavna priča Ane i Bastija ostala je jedna od medijski najpraćenijih u svijetu sporta. Njihova veza počela je tiho, ali je brzo postala globalna tema. Godinama su bili jedan od najpraćenijih sportskih parova na svijetu. Svaka zajednička fotografija punila je naslovne strane. Njihovo vjenčanje u Veneciji 2016. godine proglašeno je jednim od najglamuroznijih te godine.

Uprkos spoljašnjem sjaju, tabloidi su kasnije često pisali da je njihov brak imao uspone i padove, što je, naravno, ostalo isključivo u domenu medijskih nagađanja. Par nikad nije javno komentarisao takve tvrdnje, pa su mnogi detalji ostali misterija. Upravo to Opra, tvrde upućeni, vidi kao "zlato" za emisiju. Ona navodno planira specijalnu epizodu o sportistima koji su uspjeli da izgrade potpuno nov identitet poslije karijere.

Nova faza

Bastijan joj je, kažu, idealan: osvajanje Svetskog prvenstva, odlazak iz minhenskog Bajerna, prelazak u Mančester junajted, nova životna faza u Sjedinjenim Državama, porodica, preseljenja, adaptacije, izazovi. Očekivano, posebno je zanima i emocionalni dio, kako je balansirao sport, brak, medijske pritiske i veliki broj selidbi, kao i, naravno, prevara u braku i razvod. I dok se svijet pita hoće li Švajnštajger prihvatiti milion i po evra i ispričati svoju priču, mediji s nestrpljenjem čekaju odgovor i strijepe da li će se u nekom trenutku u Oprinom studiju pojaviti i neka sočna ispovijest. Jedno je sigurno: ako Basti sjedne u Oprinu stolicu, svijet će ponovo govoriti o njemu i o Ani, htio to neko ili ne.

Pogledajte još fotografije Ane i Bastijana:

Vidi opis Opra Vinfri nudi 1.500.000 € Bastijanu da progovori o razvodu: Ana saznala za poziv u emisiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram / bastianschweinsteiger Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram / bastianschweinsteiger Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram / bastianschweinsteiger Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram / bastianschweinsteiger Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram / bastianschweinsteiger Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram / bastianschweinsteiger Br. slika: 12 12 / 12 AD

Bonus video:

Pogledajte 00:08 Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Izvor: Kurir