Nekadašnja teniska šampionka i jedna od najuspješnijih sportistkinja sa ovih prostora, Ana Ivanović, i poslije povlačenja iz profesionalnog sporta — živi kao da je i dalje u vrhu svjetske teniske elite.

Izvor: Instagram / anaivanovic, Instagram / bastianschweinsteiger

Prema pisanju stranih medija, Ana trenutno zarađuje oko 313 dolara po satu, što znači da njen dnevni prihod prelazi 7.500 dolara, odnosno oko 2,75 miliona dolara godišnje.

Nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera, Ana je, čini se, odlučila da energiju usmjeri na biznis. Dok bivšeg fudbalera paparaci prate sa novom izabranicom, ona se okrenula poslu — i to veoma uspješno.

Tokom karijere zaradila je oko 17 miliona dolara, a novac je, umjesto luksuza, uložila pametno — u nekoliko kompanija, ali i u porodični biznis uzgoja jabuka, koji joj, prema tvrdnjama stranih medija, donosi iznenađujuće stabilan i visok prihod.

Pored toga, Ana već godinama sarađuje sa velikim svjetskim brendovima, a jedan doživotni ugovor sa sportskom kućom osigurava joj zaradu od nekoliko stotina dolara po satu. Taj ugovor, kako navodi izvor blizak paru, bio je posebno naveden u predbračnom ugovoru i nije bio predmet podjele nakon razvoda.

Vidi opis Pametno ulagala: Ana Ivanović će do kraja života zarađivati 7.000 evra dnevno Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Iako su Ana i Bastijan u braku proveli gotovo deceniju, njih dvoje su, navodno, od samog početka imali odvojene finansije. Jedino o čemu su se dogovorili, tvrde izvori, jeste da imovinu stečenu tokom zajedničkog života ostave djeci.

Čini se da Ana Ivanović danas ne samo da ima mir, već i finansijsku sigurnost kakvu mnogi mogu samo da požele — i to zahvaljujući vlastitom trudu, pametnim odlukama i, naravno, talentu koji ju je proslavio širom svijeta.

Još vijesti o poznatima pročitajte ovdje.

(Kurir.rs)