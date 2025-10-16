Ana Ivanović na reviji Viktorijinih anđela: Pokazala goli stomak, mahala joj Irina Šajk (Foto, Video)

Srpska teniserka prisustvovala "događaju godine", modnoj reviji "Viktorijas sikreta"

Izvor: FILIP SINGER/EPA

Ana Ivanović, srpska teniserka i bivša žena Bastijana Švajnštagera, pojavila se sinoć na modnoj reviji brenda "Viktorijas sikret", koja okuplja najveće zvijezde među mankenkama i koja se opisuje kao događaj godine.

Pistom su u donjem vešu koračale i Adrijana Lima, penzionisana Alesandra Ambrosio, zgodna Irina Šajk... a pažnju svih prisutnih izazvala je i Srpkinja Ana Ivanović.

Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ana se na ružičastom tepihu pojavila u uskoj haljini koja je otkrivala njen stomak, a Instagram stori je prepun slika iz "prvih redova" u kojima je uživala naša teniserka.

Pogledajte i ovu sliku:

Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ipak, snimak koji je izazvao najviše pažnje, jeste onaj na kojem s publikom vrišti u trenutku kada je na pistu stala Irina Šajk, zbog čega je ruska manekenka i mahnula Ani.

Pogledajte: