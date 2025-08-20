logo
Ana Ivanović se u jednom ne slaže sa Novakom Đokovićem

Nebojša Šatara
Nekada najbolja teniserka svijeta komentarisala je predstojeći nastup Novaka Đokovića na US Openu.

ana ivanović novak đoković us open Izvor: MN PRESS

Uoči prvog nastupa Novaka Đokovića na US Openu, bivša srpska grend slem šampionka Ana Ivanović (37) oglasila se i pružila mu podršku.

Ona je sigurna da Đoković i u ovoj fazi karijere ima šansu da osvoji grend slem titule i da ide sve do kraja u borbi protiv najboljih na svijetu.

Na pitanje da li misliš da Novak može da osvoji US open i grend slem titulu, odgovorila je veoma jasno.

"Mislim to. On je zaista izvrstan i govorila sam o njegovim godinama, ali nije toliko star. I dalje je mentalno jak i fizički je veoma fit. To jeste veliki napor za vaše tijelo", kazala je ona.

Novak je ove godine odlučio da preskoči sve turnire na betonu pred US Open, pa nije igrao ni u Torontu, ni u Sinsinatiju. Ana i to razumije, mada smatra da je nekad neophodno i steći formu kroz mečeve, a ne samo kroz trening.

"Novak smanjuje broj turnira na kojima igra i to kompletno ima smisla, ali istovremeno u završnim fazama turnira bi oni mogli da budu potrebni, kao i kondicija sticana kroz mečeve".

"Vidim ga u završnicama turnira"

Naravno, Ana je apsolutno sigurna da Novak najbolje zna da vodi računa o svom tijelu.

"Ipak, mislim da njegov oporavak poslije mečeva, njegova fizička sprema i mentalna snaga su i dalje tu, pa mogu definitivno da ga vidim kako napreduje daleko na turnirima", dodala je Ana Ivanović, kojoj je najveći uspjeh na US Openu bio plasman u četvrtfinale 2012. godine.

(MONDO)

