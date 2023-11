Nadal mi priznao još 2008, a pogledajte Novaka! Ana Ivanović: Sjećam se šta mi je Rafa tada rekao!

Ana Ivanović priznala je šta je posebno fascinira dok gleda uspjehe Novaka Đokovića.

Izvor: YouTube/ALESTO/Eurosport/Screenshot

Dok Novak Đoković dominira svjetskim tenisom i iz godine u godinu piše rekorde bez namjere da stane, mnogi ostaju u čudu - kako mu uspijeva da tako dugo ostane na vrhu? Među onima kojima to nije jasno je i Ana Ivanović, bivša srpska teniserka, šampionka Rolan Garosa i svojevremeno najbolja igračica svijeta. Kao Noletova vršnjakinja, koja je počela karijeru u istom periodu, bila je prinuđena da se poslije problema sa povredama povuče u decembru 2016. godine. A, Novak je i u 37. godini nepobjediv i svi sa nestrpljenjem očekuju njegovu sljedeću sezonu, koju naravno dočekuje kao prvoplasirani na ATP listi.

Da li je sa 18 godina razmišljala da će Novak ovoliko trajati?

"Iskreno, nismo razmišljali da će toliko trajati. Ono što mi je stvarno fascinantno je to kako uspijeva da održi tijelo u formi i zdravstveno. Naporan je sport, veliki je uticaj na tijelo, vidimo i po Rodžeru i Rafi. Sjećam se da mi je Rafa 2008. rekao 'Ne znam koliko ću izdržati', a evo ga Novak, bori se. Ta činjenica da je Novak toliko jak i zdrav mi je stvarno fascinantna, svaka mu čast na tome", rekla je Ana Ivanović gostujući u podkastu "ALESTO" kod novinara Aleksandra Stojanovića.

Na pitanje da li se Novak promijenio, u smislu da sada potpuno otvoreno pokazuje emocije, Ana je rekla da je to bio dio njegovog sazrijevanja i kao čovjeka i kao tenisera.

"Definitivno, svi mi sazrijemo i godine donesu svoje, iskustva neka. Definitivno se promijenio. I on je nekako čovjek, više nije dijete i ono što smo bili kada smo imali 18 godina. Mislim da se svi mi konstantno mijenjamo", kazala je Ana.

Da li joj je bilo zabavno na US openu, kada je "spustio slušalicu" Benu Šeltonu?

"Iskreno, svako gleda na to različito. Neki put nemam vremena da ispratim sve šta se dešava. Iskreno, kada je Ben to prvi uradio, bilo mi je 'OK, to je tinejdžerski, američki, simpatično', a smiješno mi je bilo i poslije kad je i Novak to uradio. Ne znam, mišljenja su podijeljena", rekla je Ana diplomatski.

Novak je maestralnim nastupom na Završnom Mastersu u Torinu okončao sezonu za pamćenje i do njenog kraja nastupiće još na završnom turniru Dejvis kupa u Malagi, koji se održava ove nedjelje. Nakon toga odlazi na zaslužen odmor i kratke pripreme za nove izazove - u Australiji početkom 2024.