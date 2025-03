Uoči meča Novaka Đokovića i Kamila Uga Karabeljija jedna scena privukla je veliku pažnju.

Novak Đoković za sada odlično igra u Majamiju. Večeras oko 21 čas gledaćemo ga u borbi za četvrtfinale protiv Lorenca Muzetija, dok je prije toga bez većih problema izbacio Reikija Hidžikatu (6:0, 7:6) i Kamila Uga Karabeljija (6:1, 7:6), s tim da je sa meča protiv Argentinca mnogima promakla jedna vrlo zanimljiva stvar.

Uoči izlaska na teren, vidjelo se da je Đoković raspoložen i da sa nekim ćaska, što se ne dešava tako često. Obično smo navikli da je miran, potpuno koncentrisan, ne dozvoljava da mu bilo šta drugo remeti pažnju, čekajući da prozovu njegovo ime. Ovog puta je napravio izuzetak pošto je kraj njega bila jedna djevojčica koja se uplašila izlaska pred navijače, tako da je Đoković pokušavao da je oraspoloži i smiri.

Vidi opis Novak je spustio glavu i počeo da priča: Ovo nikad ne radi uoči meča, ali imao je poseban razlog

Iako je to detalj koji se desio uoči meča, novinari su baš za njega prvo pitali Đokovića po dolasku na konferenciju za medije, na šta je rado odgovorio: "Kada ste ušli u arenu, djevojčica s kojom ste bili imali ste dug razgovor. Dali ste joj savjete, bodrili je? Kakav je bio osjećaj igrati u nedjelju pred toliko djece?", glasilo je pitanje.

"Apsolutno, da", rekao je Đoković i objasnio zašto mu je toliko važno da izađe u susret svoj djeci koja požele da s njim pričaju o tenisu: "Bila je nedjelja, pa pretpostavljam da je bilo više porodica, više djece na tribinama. To je uživanje za moje oči. Vidjeti toliko djece kako dolaze, pokazuju strast prema tenisu i divljenje tenisu. Prelijepo je što sam mogao da podijelim neke trenutke sa djecom danas."

"Djevojčica koja je danas izašla na teren sa mnom bila je pomalo nervozna, pa sam pokušavao da je opustim i pitao je da li joj je to prvi put da radi nešto slično. Ima sedam godina. To je, naravno, poseban trenutak. Volim činjenicu da sada imamo tu tradiciju ovdje gdje ulazimo na teren sa djecom. Mislim da je to prelijepo. Takođe nam pomaže da se malo opustimo prije meča", dodao je.

Podsjetimo, ovo je samo jedan od sjajnih gestova koje je Đoković napravio od dolaska u SAD, pošto je izašao u susret i jednom konobaru, kao i fotografu koga je molio za autogram.