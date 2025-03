"Gorane, izvini, moram da te pitam za Novaka": Ivanišević je upravo Federeru i Nadalu sasuo istinu u lice

Goran Ivanišević otkrio je Slavenu Biliću šta pravi razliku između Đokovića, Federera i Nadala.

Izvor: TV Arena Sport/YouTube/Tennis TV/Screenshot

Novak Đoković je najbolji teniser u istoriji i tu nema nikakve dileme. Osvojio je sve što može da se osvoji, zlato na Olimpijskim igrama bilo je jedino što mu je nedostajalo u njegovoj bogatoj riznici. Isto kao što je to činjenica, tako je istina i da su Nole, Rodžer Federer i Rafael Nadal činili zlatnu eru ovog sporta i da su gurali jedan drugog do tih visina.

Goran Ivanišević bio je Đokovićev trener, zajedno su uzeli 11 grend slemova, a u igračkoj karijeri je imao priliku da igra protiv Švajcarca i Španca. Po dva puta je igrao sa njim i sva četiri duela je izgubio. Tako je u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" bio gost Slavena Bilića i tamo je dobio ptianje da uporedi članove "velike trojke". Njegov odgovor vjerovatno će i da zapuši usta svim kritičarima.

"To su tri možda i najveća igrača na svijetu. Najljepši tenis ubjedljivo igra Federer. On i kada igra loše, uživaš da gledaš. Onda imaš Rafu koji je borac, do iznemoglosti, to je takav jedan borac, život će da ostavi na terenu. Osvojio je 14 titula na Rolan Garosu, to se nikada u istoriji bilo kog sporta neće desiti. Đoković je najkompletniji od sve trojice i najbolji ikada", jasan je Ivanišević.

Krivo mu je što Novak u karijeri nije uspio da osvoji kalendarski grend slem, odnosno sva četiri slema u sezoni. "Žao mi je što mu je 2023. godine nedostajalo par poena, da je osvojio taj Vimbldon osvojio bi sva četiri, imao je i Medvedeva u Njujorku 2021. godine. Kod Federera si znao za Rolan Garos, da je tu Nadal bolji, a Novak je bio osoba koja može da uzme sva četiri slema i da uzme i Olimpijske igre. Ubjedljivo je najkompletniji, a jedan drugoga su gurali i napravili još boljim nego što jesu. Novak je došao malo kasnije, možda je zato manje u nekim očima. "

"Gorane, ko bi pobijedio?"

"Gorane, izvini, ali moram ovo da te pitam..." Tako je rečenicu započeo Bilić dok je postavljao pitanje Ivaniševiću. Podsjetio ga je da je tokom igračke karijere igrao protiv Andrea Agasija, Pita Samprasa, Ivana Lendla, Džona Mekinroa, pa i Rodžera i Rafe. Onda ga je pitao direktno - da su svi oni u zenitu, na koga bi se kladio, ako među njima nije Đoković. "Zavisi na kojoj podlozi se igra, Federer i Nadal su takvi genijalci da bi se prilagodili uslovima od prije. Teško je to upoređivati. Ne bi bilo lako sa odličnim Samprasom, na travi, na betonu, bilo bi. Na šljaci bi ih Nadal sve isprašio."

A, onda je Slaven dodao Đokovića u igru, tačnije upitao je Gorana na koga bi se kladio da je i Đoković tu. "Novak bi ih sve dobio, jer dobro riternira, prilagodljiv je na brzu, na sporu podlogu. Ne znam. Možda bi bio neki tijesan meč u četiri-pet setova. Teško je upoređivati te generacije."

"Kako neko može da mi kaže da to nema veze?"

Naglasio je više puta tokom emisije Ivanišević i to da nacionalnost i te kako ima veze sa načinom na koji mediji pričaju i pišu o Đokoviću. Da je jasno da veliki uticaj na sve ima to što je Novak iz Srbije.

"Kada meni neko kaže da nema veze odakle si, kako to nema veze? Sve ima veze. Da je Luka Modrić Englez bio bi ubjedljivo najskuplji u istoriji fudbala. Nije isto, ovaj je Švajcarac, ovaj je Španac, onda dođe momak iz Srbije i ništa im nije jasno, odakle se taj stvorio. On ođe i kaže ono što misli, on je jedini, kaže ono što drugi misle i što ne smiju da kažu. Novak kaže istinu, to ljude boli, neće to svi da čuju. Znam šta drugi misle, pa malo to uvijaju, a on je takav", jasan je Goran.

Nastavio je u istom dahu. "Mi smo Balkanci, pa nas sve stave u isto, vi ste ovo ili ono. Na terenu im je pokazao i to ne mogu da mu oduzmu. Najbolji je. Ne moraš da ga voliš, moraš da ga poštuješ i da priznaš. Na kraju dana moraće da priznaju, jer je najveći. Da je jedan od te dvojice, da, već bi ih priznali", zaključio je Ivanišević.