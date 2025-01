Siner nastavio da "krade" Novaka Đokovića: Ne žali milione, samo da sazna sve njegove tajne

Janik Siner nastavlja da skuplja nekadašnje saradnike najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića.

Goran Ivanišević je nakon raskida saradnje sa Novakom Đokovićem preorjentisao na ženski tenis i kratko je radio sa Jelenom Ribakinom, a nakon problema sa Ruskinjom koja nastupa za Kazahstan sada je bez posla. Ipak kako piše "Gazeta" to neće dugo potrajati.

Na kraju ove sezone Janik Siner će se rastati sa Darenom Kejhilom koji je odlučio da ode u penziju, a sada je do Italijana došla informacija da će upravo Ivanišević da ga zamijeni kao prvi čovjek stručnog štaba prvog na ATP listi. Mada prvo treba da vidimo da li će uopšte igrati do kraja sezone Siner koji treba da bude presuđen za slučaj kada je bio pozitivan na doping.

Ivanišević je prošle sezone raskinuo saradnju sa Novakom, a očigledno neće da prestane sa trenerskim poslom. Dominirao je Novak sa njim kao trenerom i dok je nastupao zajedno as Marjanom Vajdom i kao samostalni trener.

Nije jedini kandidat

"Goran Ivanišević slobodan je na tržištu nakon raskida saradnje s Elenom Ribakinom. Hrvatski osvajač Vimbldona mogao bi pomoći Sineru, posebice unapređenjem servisa, kao što je to godinama radio s Novakom Đokovićem. Sa srpskim teniserom je Ivanišević napravio sjajan posao od njegovog servisa napravivši moćno oružje", ističe se u tekstu "Gazete".

Ipak nije on jedini kandidat. Nekadašnji italijanski teniser bivši 18. na ATP listi koji se povukao 2022. godine Andreas Sepi je jedna opcija. On takođe dolazi iz Južnog Tirola, tj. tu živi i to je poveznica sa Sinerom. Maternji jezik mu je njemački kao i svim stanovnicima ove oblasti koja je Italiji pripojena nakon Prvog svjetskog rata. Takođe pominje se i legendarni Andre Agasi, koji je takođe bivši trener Novaka Đokovića.

Nastavlja da krade

Ako se odluči da angažuje Gorana Ivaniševića ili Andrea Agasija, to nikoga neće iznenaditi. Janik Siner je i sam nedavno rekao da je najbolji na ATP listi jer je "krao" ljude iz stručnog štaba Novaka Đokovića. Za sada je "uzeo" kondicionog trenera iz Italije Marka Panikija koji je godinama spremao Novaka, kao i fizipterapeuta Ulisesa Badija koji je godinama pravio čuda sa Novakovim telom.