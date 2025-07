Tarik Biberović ostaje u Istanbulu: Već viđen na izlaznim vratima Fenera, a onda obrt u posljednji čas

Pouzdani Tarik Biberović odbio ponudu iz NBA i karijeru nastavlja u Fenerbahčeu.

Šampionski tim Fenerbahčea počeo je sa rekonstrukcijom, ali uprkos najavama da će se Tarik Biberović preseliti u NBA, to se neće dogoditi jer je dogovorio novu trogodišnju saradnju sa istanbulskim velikanom. Krilni košarkaš je odbio Memfis Grizlise i nastaviće karijeru u Evroligi.

Šarunas Jasikevičijus je ostao bez nosilaca igre - Marka Gudurića, Najdžela Hejsa-Dejvisa i Erika Mekoluma, ali će makar moći da računa na pouzdanog Biberovića koji je u klubu još od 2018 godine.

Zasluge Tarika Biberovića

Tarik Biberović

Zajedno sa Fenerbahčeom, osvojio je tri titule u turskom prvenstvu, četiri Kupa Turske i titulu šampiona Evrope. Biberović je odigrao ključnu ulogu u pobjedi Fenerbahčea u polufinalu Evrolige protiv Panatinaikosa postigavši 15 poena. Tokom sezone Evrolige 2024/25, prosečno je bilježio 10,4 poena, 3,1 skok i 8,4 prosječna poena na 37 utakmica.

Prijateljstvo sa Markom Gudurićem

Biberović je bio razočaran zbog odlaska srpskog beka Marka Gudurića u Olimpiju iz Milana. "Mnogo ljudi ne zna ulogu Marka. I meni je stvarno žao zbog toga. Sedam godina je u Fenerbahčeu. Kada se vratio iz NBA lige, njemu je glavni cilj bio da bude lider ekipe. Stvarno to radi. On nekada ne razmišlja o sebi, već samo o drugim igračima kako njih da razigra i kako oni da se dobro osjećaju. To mnogo znači! Kada nisam igram prije tri godine, on je dolazio na trening i pomagao mi. To je liderstvo o kojem pričam", rekao je Biberović za "BH basket".