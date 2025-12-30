Nijemci zovu nazad najboljeg igrača Partizana: Evo kada Jovan Milošević mora da se javi u Štutgart

Sudbina najboljeg igrača Partizana Jovana Miloševića uskoro će biti poznata.

Izvor: MN PRESS

Budućnost najboljeg igrača Partizana Jovana Miloševića (20) još nije poznata, a vjeruje se da će poslije 3. januara biti makar malo jasnija. Štutgart je dao krajnji rok momku iz Čačka kada mora da se pojavi u Njemačkoj na treningu tima.

Partizan želi da zadrži Miloševića i Milošević želi da ostane u Partizanu. Da li će u Humskoj uspjeti u svojim planovima ostaje da sačekamo, ono što je trenutno poznato jeste da Milošević mora da ode na treninge kluba čiji je igrač, a koji počinju 3. januara. Miloševiću posljednjeg dana u 2025. ističe pozajmica u Partizanu i nakon toga čekaju ga obaveze u Njemačkoj.

Naravno, nije poznato do kada bi Milošević mogao da ostane u Štutgartu, jedino je jasno da bez novog ugovora neće nigdje. Pregovori još traju, a trenutno nema naznaka o budućnosti mladog fudbalera. Ono što je sigurno je da Parni valjka bez Miloševića na terenu ne izgleda sjajno, te njegov odlazak može i te kako da poremeti ekipu Nenada Stojakovića.

Milošević je u dosadašnjem dijelu sezone postigao 16 golova i pet asistencija, a na teren je izašao 23 puta. Partizan definitivno ne može da plati svog najboljeg igrača, te jedina opcija ostaje pozajmica. Milošević bi trebalo da produži ugovor sa Štutgartom, a onda i pozajmicu sa Partizanom kako bi ponovo obukao dres iz Humske.

Parni valjak ne posmatra situaciju skrštenih ruku, ali je ovom klubu umnogome uskraćeno učestvovanje. Želja obje strane nije dovoljna, a nešto slično potvrdio je i Rasim Ljajić nedavno.

"Štutgart se pita, hoće da produže ugovor s njim, koji traje još godinu dana. Onda postoji realna opcija da se produži pozajmica do juna meseca, pa da ga Štutgart vrati ili proda iz Partizana. Smatraju da je bio odličan, igrač na kom mogu da zarade, ali hoće da mu prvo produže ugovor i time se obezbijede", naglasio je Rasim Ljajić za RTS.

"Moramo da pronađemo balans kako da preživimo do juna, ali da to ne utiče na kvalitet ekipe kako bismo se borili za titulu. Nekoliko igrača ima izlazne klauzule od 10 miliona do 20 miliona evra i ako neko donese taj novac, nemoćni smo bilo šta da učinimo. Igrači su zbog te stavke u ugovoru zaštićeni, slobodni da odu. Vrlo pažljivo posmatramo sve i analiziramo. Svašta se piše, nije sve istina, nešto i jeste. Činjenica je da postoji interesovanje", zaključio je Ljajić.

