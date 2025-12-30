Partizan prodaje Milana Vukotića?

Crnogorski reprezentativac Milan Vukotić mogao bi da napusti Partizan već u januaru.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan će morati da prodaje tokom januarskog prelaznog roka, a s obzirom na to da ponuda ima za brojne igrače - čelnici će morati da odluče koga mogu da se odreknu pred početak drugog dijela sezone. Neće biti iznenađenje ukoliko to bude crnogorski ofanzivac Milan Vukotić (23), jer za njega postoji veoma konkretno interesovanje iz Austrije.

Kako piše "Salcburger Nahrihten", RB Salcburg bi u januaru mogao da angažuje Vukotića, kao jedino veliko pojačanje za drugi dio sezone. Oni već duži vremenski period prate crnogorskog reprezentativca, dopalo im se ono što vide i zbog toga su spremni da pregovaraju sa Partizanom oko transfera.

Za sada nije poznato koliko su novca pripremili Austrijanci, niti na koliko bi novca pristao Partizan, ali postoje jasni signali da bi Vukotić mogao da napusti klub. Iako je bio veoma važan za svoj tim, on je ipak najstariji u pledaji fudbalera na kojima Partizan želi da zaradi. Crno-bijeli bi mogli da se vode logikom o rastu cijena Ugrešića, Dragojevića, Roganovića, Kostića i ostalih mlađih fudbalera, pa da se odreknu igrača koji je već prošao mnogo toga u karijeri.

Partizan je u ljeto 2025. godine doveo Milana Vukotića iz Budućnosti, a to se ispostavilo kao pravi potez crno-bijelih. Ne samo da je Vukotić jedan od njtraženijih igrača Partizana na tržištu, već je on bio i među najboljim pojedincima crno-bijelih tokom jesenjeg dijela prvenstva. Crnogorski fudbaler odigrao je 26 mečeva, postigao šest golova i asistirao sedam puta, a uglavnom je igrao kao ofanzivni vezni ili lijevo krilo.

Vukotić je ponikao u ekipi Budućnost iz Podgorice, gdje je stekao i prva iskustva u seniorskom fudbalu. Išao je za pozajmicu u Iskru iz Danilovgrada, pa prešao u Dinamo iz Zagreba, gdje nikada nije igrao za prvi, već samo za rezervni tim. Hrvatski klub ga je slao na pozajmice u Tabor Sežanu i Zrinjski iz Mostara, a zatim se vratio u podgoričku Budućnost - odakle je i stigao u Partizan.

Tokom prethodnih godina Milan Vukotić je bio standardan u mlađim kategorijama crnogorske reprezentacije, a 2024. godine debitovao je i za seniorsku selekciju. Do sada ima osam odigranih mečeva za nacionalni tim Crne Gore, a tokom boravka u Partizanu se ustalio u reprezentaciji.

Bonus video:

Pogledajte 00:18 Mini-film o Partizanu Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)