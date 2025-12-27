Blagojević otkrio zašto je tužio Partizan: "To je bila moja jedina opcija"

Bivši trener Partizana Srđan Blagojević potvrdio da podnosi tužbu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan nailazi na nove probleme! Nakon što je FIFA presudila u korist Patrika Andradea kojem je klub dužan 1.300.000 evra, zbog čega su crno-bijeli dobili kaznu da u naredna tri prelazna roka ne mogu da registruju igrače, tužbu protiv bivšeg kluba podnio je i doskorašnji trener Srđan Blagojević.

Partizan je tokom jesenjeg dijela sezone otpustio Srđana Blagojevića nezadovoljan rezultatima na evropskoj sceni i u Kupu Srbije, iako je tim bio veoma konkurentan u domaćem šampionatu. Blagojević kaže da je ugovor raskinut jednostrano, zbog čega je odlučio da na sudu potraži pravdu.

"S obzirom na to da je ugovor jednostrano raskinut od strane kluba, a bio je važeći do juna mjeseca, jedina mogućnost i jedina moja opcija da zaštitim svoja prava jeste tužba komisiji za rješavanje sporova FSS. To je redovna i očekivana procedura kod ovakvih dešavanja i u tome nema ništa neobično ni sporno", rekao je Blagojević za Sportal.

Srđan Blagojević je bio trener Partizana od početka 2025. godine pa do novembra, kada mu je klub uručio otkaz i na njegovo mjesto postavio Nenada Stojakovića, dotadašnjeg trenera Teleoptika. Na klupi crno-bijelih Blagojević je imao učinak od 23 pobjede, sedam remija i devet poraza, a uprava mu je najviše zamjerila poraze u derbijima protiv Zvezde, ispadanje iz evropskih kvalifikacija i dva neuspjeha u Kupu Srbije.