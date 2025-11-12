"Suviše sam ozbiljan da bih komentarisao": Oglasio se Blagojević, nije htio govoriti o riječima Mijatovića

Bivši trener Partizana Srđan Blagojević govorio je o smjeni u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je nedavno uručio otkaz Srđanu Blagojeviću, pomalo iznenađujuća odluka kluba iz Humske, pošto se i poslije nekoliko loših partija crno-bijelih zaista nije očekivalo da će prvi šef struke napustiti klub. Potom je potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović objasnio razloge za otpuštanje trenera, a sada je stigao odgovor i Srđana Blagojevića.

"Uz dužno poštovanje, a nadam se da se niko neće naljutiti, smatram sebe za suviše ozbiljnog čovjeka i trenera da bih takve stvari komentarisao", započeo je Blagojević za Sportal.

"Nemam ni potrebe, a ni želje. Nivo mog vaspitanja, a posebno poštovanja prema Partizanu je toliki da ne mogu i ne želim da se upuštam u bilo kakvu medijsku polemiku ni sa kim. Partizan je bio i trebalo bi da ostane iznad svakog pojedinca", rekao je bivši trener Partizana.

Šta je rekao Predrag Mijatović?

Predrag Mijatović je iznio razloge zbog kojih je Partizan odlučio da otpusti Srđana Blagojevića.

"Prvi minus bio je proljetos, kada nas je TSC eliminisao iz Kupa. Došlo je ljeto, otišlo je dosta igrača, povukli smo mladost, bio je Srđan naš saveznik i to je išlo dobro. Međutim, nismo se kvalifikovali za grupnu fazu, što je drugi minus. Ispali smo iz Evrope, pa iz Kupa, a onda nas je i iz istog takmičenja eliminisala Mačva, koja je drugoligaš. Dali smo podršku i rekli da idemo na prvenstvo."

"A, onda izgubimo od Čukaričkog. Kao neko ko je odgovoran za sportski projekat, morao sam da reagujem. Ne smijem da čekam i osluškujem šta će reći navijači, novinari, društvene mreže, pa da oklevam još malo. Iz iskustva sam naučio da svako oklijevanje u fudbalu predstavlja produženje agonije", rekao je Mijatović u podkastu "Mozzart sporta".

"Bez obzira na komentare koji mogu da se pojave u fudbalskim krugovima, meni je Blagojević drag momak, dobar je trener, pošten, ima viziju i ne odstupa od nje. U teškom trenutku za Partizan je napravio nešto dobro. Ipak, Partizan ide ka tome da bude bolji nego što je bio. Vjerujem da je Srđan odličan trener, ali mi valjda niko neće zamjeriti. Posebno ne on, možda nije trener za klub gdje je drugo mjesto neuspjeh", zaključio je Mijatović.