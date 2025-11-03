logo
"Vraćaju se dani pobjede": Srđan Blagojević u velikom stilu odlazi iz Partizana

"Vraćaju se dani pobjede": Srđan Blagojević u velikom stilu odlazi iz Partizana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srđan Blagojević oglasio se prvi put nakon otkaza, njegove reči će ogrejati srca Grobara.

Srđan Blagojević se oglasio nakon otkaza u Partizanu Izvor: MN PRESS

Doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević oglasio se prvi put od kako mu je uprava na čelu sa Predragom Mijatovićem uručila otkaz. Nakon kiksa u Kupu protiv Mačve i Čukaričkog u Superligi, uslijedila je radikalna odluka, ali Blagojević iz Humske odlazi u velikom stilu. Uspio je da napravi tim od Partizanove djece, navijači su se vratili na stadion, prihvatio je rizik kakav niko nije htio u tom momentu i definitivno nema za čime da žali.

Sada je objavio oproštajnu poruku koja će dirnuti pristalice crno-bijelih. "Biti trener Partizana za mene je bilo ogromno zadovoljstvo i još veći ponos. Radio sam iskreno, sa punom posvećenošću, u okolnostima koje nisu uvijek bile lake, ali upravo to iskustvo me je dodatno ojačalo i naučilo koliko ovaj klub znači svima koji ga vole", napisao je Blagojević i dodao:

"Hvala igračima na borbi, saradnicima na lojalnosti, navijačima na energiji koja pokreće sve nas. Ponosan sam na ono što smo uradili zajedno: na trud, na razvoj mladih igrača, na blizinu dugo sanjanog prvog mjesta, a najviše na temelje koje smo postavili za jedan bolji, stabilniji Partizan u budućnosti."

Za kraj je imao optimističnu poruku: "Želim Partizanu da nastavi da raste, a navijačima da nikada ne izgube vjeru u crno-bijeli dres. Vraćaju se dani pobjede", zaključio je Blagojević.

Ko umjesto Blagojevića?

Tim će privremeno preuzeti dobro poznati duo Marko Jovanović i Đorđije Ćetković. Počele su spekulacije o potencijalinim imenima, ali i dalje nema konkretnih informacija iz Humske. Među potencijalnim nasljednicima izdvojio se Španac Dijego Martinez (44), nekadašnji trener Osasune, Granade, Espanjola, Olimpijakosa i Las Palmasa gdje je zavšio svoj angažman minulog leta.

Nedavno se pojavila informacija da nekadašnji fudbaler Partizana Viktor Trenevski jedna od opcija za zamjenu Srđana Blagojevića, ali nema potvrde da su crno-bijeli ušli u bilo kakve pregovore.

Tagovi

Srđan Blagojević FK Partizan Superliga Srbije

