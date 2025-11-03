logo
Trener crnogorskog trećeligaša preuzima Partizan? Viktor Trenevski je opcija u Humskoj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nekadašnji fudbaler Partizana Viktor Trenevski je po pisanju crnogorskih medija opcija za klupu crno-belih nakon odlaska Srđana Blagojevića.

Viktor Trenevski bi mogao preuzeti Partizan Izvor: Youtube/Vlado Perović

Nakon smjene Srđana Blagojevića još uvijek se ne zna ko će biti novo ime na klupi Partizana, a portal "CG fudbal" piše da bi to trebalo da bude Viktor Trenevski

On je bivši fubaler Partizana, nastupao je za crno-bijele od 1995. do 1998. goidne i na 80 mečeva dao je 90 golova. Bivši ofanzivni vezista igrao je za Budućnost, Koper, Muru, Olimpiju, imao je 17 nastupa za selekciju Makedonije, a sada je trener tima Balkan Igls.

Trenersku karijeru počeo je 2011. godine i trenirao je klubove u Sloveniji i Crnoj Gori, a nakon tri godine u Partizanu iz Bara preuzeo je ambiciozni klub iz Tuzija koji je nastao 2024. godine i trenutno je trećeligaš u Crnoj Gori. Navodno je zbog te ponude odbio ponudu Budućnosti, ali dolazak u Beograd ne bi propustio. 

Dok se ne objelodani ime novog trenera Partizana klub će zajedničkim snagama voditi Marko Jovanović i Đorđije Ćetković kojima nije prvi put da su privremeno rješenje na klupi. 

Tagovi

FK Partizan Superliga Srbije Viktor Trenevski

