Partizan smijenio Srđana Blagojevića

Partizan smijenio Srđana Blagojevića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Fudbalski klub Partizan saopštio je da je prekinuta saradnja sa dosadašnjim šefom struke Srđanom Blagojevićem.

partizan smijenio srdjana blagojevica Izvor: MN PRESS

FK Partizan je ostao bez trenera, pošto je klub upravo saopštio da je Srđan Blagojević smijenjen. U zvaničnom saopštenju kluba se navodi da je na prijedlog Predraga Mijatovića završena saradnja sa dosadašnjim šefom struke.

"Na prijedlog potpredsjednika za sportska pitanja, gospodina Predraga Mijatovića, Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan donio je odluku o smjeni trenera prvog tima, gospodina Srđana Blagojevića.

U naredne dvije utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, a o daljim odlukama javnost će biti obaviještena tokom reprezentativne pauze. Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje gospodinu Blagojeviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspjeha u nastavku karijere..", navodi se u saopštenju Partizana. 

Smjena Srđana Blagojevića dolazi poslije teškog poraza na gostovanju Čukaričkom od 4:1 u Superligi Srbije, kao i nakon šokantnog ispadanja od Mačve u Kupu Srbije i poraza u Šapcu 2:0.

Blagojević je na klupu Partizana sjeo 1. januara 2025. godine i zadržao se na njoj tačno 11 mjeseci. Prije crno-bijelih radio je u nizu srpskih klubova, kao i u Kazahstanu i Mađarskoj. 

Uskoro opširnije...

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:25
Navijači pozdravljaju fudbalere FK Partizan
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Tagovi

FK Partizan Srđan Blagojević Superliga Srbije

