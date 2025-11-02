Vanja Dragojević pobjesnio nakon incidenta s Nenadom Tomovićem: "Ja bahat? E, neću da ćutim"

Oglasio se Vanja Dragojević poslije incidenta s Nenadom Tomovićem iz Čukaričkog.

Kapiten Partizana Vanja Dragojević oglasio se na Instagramu povodom incidenta koji se dogodio u svlačionicama stadiona na Banovom brdu. Nakon što je Partizan izgubio od Čukaričkog 4:1, došlo je do čarki između Dragojevića i Tomovića, koje su na kraju razdvojili treneri i policija. Sada smo čuli i od Dragojevića šta se dogodilo.

"Kao što ne postoji opravdanje za dešavanja na terenu i to što smo izgubili, tako ne postoji opravdanje ni kada vam protivnički igrači vrijeđaju saigrače, grb i našu svetinju! Za poraz ćemo mi lično snositi odgovornost i stvar riješiti unutar svlačionice, ali ne mogu da ćutim kada me u javnosti, kao kapitena Partizana, pokušavaju predstaviti kao nedostojnog trake, bahatog i nevaspitanog", poručio je Dragojević.

"Svi akteri, na klupi i van nje, vrlo dobro znaju sljed događaja tokom i poslije utakmice, zato molim navijače da ne nasjedaju i ne vjeruju u izjave i plasirane intervjue drugih po medijima! Poraz boli, ali obraz i grb ne damo!", dodao je kapiten Partizana.

Šta je ispričao Tomović?

Prema verziji događaja koju je ispričao iskusni Nenad Tomović (38), fudbaler Čukaričkog je zapravo prvo imao obračun sa Stefanom Milićem. Tek tada se umiješao Vanja Dragojević sa kojim je imao "bliski kontakt" u svlačionici.

"Krenuo je najstrašnije da me vrijeđa. Vikao je: 'Ko si ti? Gdje si igrao? Gnjido, slino, pi**o ciganska'. Nisam mogao da vjerujem šta čujem. Bio sam šokiran. Riječ mu nisam uputio, ali u jednom trenutku je zaista pretjerao. Rekao sam mu: 'Vidimo se poslije utakmice'. Zaista sam se našao u nevjerici kako se ponaša kapiten Partizana. To ne priliči takvoj odgovornosti i ulozi", riječi su Nenada Tomovića za "Meridijan Sport".

"Nastavilo se vrijeđanje, htio sam zaista da ga vidim poslije meča. Uhvatio sam ga sa obje ruke i pribio uz zid. 'Matori' je najblaže što je izgovorio sa željom da me uvrijedi", istakao je Tomović i dodao: "Ako sam na bilo koji način uradio nešto neprimjereno, javno se izvinjavam".

