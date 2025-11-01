Debakl Partizana na Banovom brdu: Umjesto da bude prvi, doživio blamažu protiv Čukaričkog

Partizan izgubio sa ubjedljivih 1:4 i doživio najbolniji poraz ove sezone. Duboka kriza crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Partizan je doživo težak poraz na gostovanju Čukaričkom, 4:1, u nedjelji u kojoj je eliminisan u šesnaestini Kupa Srbije protiv Mačve u Šapcu. Žestoka kriza potresa crno-bijele u trenutku u kojem su mogli da preskoče takođe uzdrmanu Zvezdu. Došli su na Banovo brdo da pobjedom ili remijem postanu prvi bar do nedjelje uveče, ali se za sve pitao domaćin i razbio ih.

Golovima Bojice Nikčevića (udarcem sa distance) u 7. minutu i "matom" Slobodana Tedića snažnim udarcem iz penala u 30. minutu, tim Milana Lešnjaka postavio je stvari na mesto sredinom prvog dijela i takve su ostale do kraja. Partizan je kao i u Šapcu pokušavao da stvara šanse, ali bezuspješno i uspio je samo da smanji zaostatak, golom oporavljenog Ibrahima Zubairua u 56. minutu.

Kada se očekivalo da crno-bijeli žešće krenu ka golu Čuke i da stvaraju šanse, one se nisu dogodile. Umjesto toga, bivši defanzivac Partizana Nemanja Miletić je dao gol u gužvi u petercu u 89. minutu i "ovjerio" pobjedu. Nije htio da ga slavi u znak poštovanja i ljubavi prema Partizanu, podigao je ruke u znak izvinjenja i nije prošlo mnogo vremena, a Marko Milošević ponovo je morao da vadi loptu iz mreže.

U nadoknadi vremena od sedam minuta, Partizan je krenuo na sve ili ništa i pretrpio kontranapad u kojem je mladi Filip Matijašević (17) istrčao kontru i sa više od 30 metara prebacio Miloševića za velikih 4:1 za Čukarički. Jedan od najtežih poraza i definitivno najlošija igra Partizana ove sezone uključiće alarme u Humskoj, dok će se u Čuki dugo sjećati dominantnog nastupa protiv uzdrmanog favorita iz Humske.

(MONDO)