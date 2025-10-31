Vladan Milojević ponudio ostavku!

Trener crveno-bijelih ponudio je ostavku.

Izvor: MN PRESS

Vladan Milojević ponudio je ostavku na mjesto trenera FK Crvena zvezda, saznaje Kurir.

Poslije poraza od Vojvodine u Novom Sadu (3:2) strateg crveno-bijelih preuzeo je odgovornost. Međutim, prema saznanjima Kurira uprava Crvene zvezde predvođena generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem ne želi bilo šta da lomi preko koljena.

Uprava kluba iz Ljutice Bogdana 1A bila je uz Vladana Milojevića još od eliminacije od kiparskog Pafosa, koja je bila ogromno iznenađenje i koja je u finansijskom smislu nanijela veliku štetu klubu. Crveno-beli se nalaze u najvećoj krizi u posljednjoj deceniji.

Rukovodstvo Crvene zvezde smatra da novi trener treba da bude osoba od ličnosti i integriteta koja će voditi klub u naredne dvije ili tri godine. Baš zbog toga, ne žele da se donose ishitrene odluke, odnosno da se postavljaju privremena rješenja, koja gotovo nikad, sem šok terapije, ne mogu biti izlaz na duže staze.

Jasno je da rukovodstvo FK Crvena zvezda ima nekoliko kandidata koji bi mogli da zamijene Vladana Milojevića, ali se sa njima nije pregovaralo u proteklom periodu, jer je iskusni stručnjak imao ogromno povjerenje uprave. Crveno-bijelima će biti potrebno vrijeme da pronađu nasljednika Vladanu Milojeviću, a to neće moći da se učini za dan, ili dva.

Veliki problem za čelnike Crvene zvezde je vrijeme, a njega jednostavno nema. Već u nedjelju šampion države na Marakani dočekuje Radnik iz Surdulice, a onda u četvrtak igra možda i ključnu utakmicu protiv Lila u Ligi Evrope, na stadionu "Rajko Mitić" od 18.45 časova. Baš taj meč mogao bi da odredi sudbinu Crvene zvezde u UEFA takmičenju, a možda bude i debi za novog stručnjaka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/Kurir)