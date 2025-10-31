Nakon poraza Crvene zvezde navijačka grupa Delije izdala je saopštenje o dešavanjima u klubu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde imali su dva su dva gola prednosti na poluvremenu meča protiv Vojvodine u Novom Sadu, ali su onda neprijatno iznenadili svoje navijače. Domaćin je velikim preokretom savladao aktuelnog šampiona Srbije, čije je samo produbljena kriza u kojoj se već duže vrijeme nalazi tim Vladana Milojevića.

Zbog dešavanja u Novom Sadu, ali i cjelokupne atmosfere oko kluba, oglasili su se najvatreniji navijači Crvene zvezde. Saopštenje navijačke grupe Delije prenosimo u potpunosti.

"U posljednjoj deceniji Zvezda je navijačima pružila mnogo radosti. Ulazak u Ligu Evrope od prvog pretkola, ulazak u Ligu šampiona od prvog pretkola, osminu finala Lige Evrope, pobjedu nad Liverpulom, odlične partije protiv Krasnodara, Arsenala, Kelna, Salcburga, Napolija, Kopenhagena, Olimpijakosa, Milana, Genta, Libereca, Brage, Rendžersa, Milana... Devet titula prvaka, od kojih osam uzastopnih i pet pehara u Kupu Srbije!

Vidi opis "Da vratimo Zvezdi za godine razmaženosti": Delije se javile poslije debakla u Novom Sadu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nema sumnje da se naš tim nalazi u krizi i to kao rijetko do sada, vrijedan tim na papiru. Ipak, ne igraju cifre već igrači, a tim sastavlja trener! Mi u današnjoj postavi imamo igrače koji su nam ove gore pomenute radosti donijeli, zajedno sa raznim saigračima koji više ne igraju za naš klub. Imamo trenera koji nas je uveo u Ligu šampiona poslije 26 godina! Evidentno je da nešto ne štima, ali mi kao navijači smatramo da smo dužni našem klubu, prije svega, da u ovoj situaciji vratimo za sve one prazne stolice na Marakani nakon mnogih uspješnih evropskih mečeva, nakon obaranja svih mogućih rekorda u Srbiji, gdje smo ostajali sa nekom mlakom reakcijom, ako je uopšte i bilo reakcije! Zato sada pozivamo sve Zvezdaše i Delije da se kao nikad do sad mobilišemo i damo vjetar u leđa našem klubu. Prvo protiv Lila, gdje moramo da napunimo stadion, a onda i u domaćoj ligi da krenemo da vraćamo stvari na svoje mjesto! Uprava i stručni štab neka rade svoj posao. Smatramo da su ga u posljednjih 10 godina radili dobro, a mi sada da pokažemo kako izgleda kada se Zvezdaš probudi iz zimskog sna i pojavi se kad je pomoć zaista potrebna! Da vratimo sada za godine razmaženosti, da probamo da damo preko potreban vjetar u leđa protiv tima koji je jak i protiv koga neće biti nimalo lako!", navodi se u saopštenju.

Podsjećamo, Crvena zvezda je u nizu loših rezultata pošto je poražena od Brage, remizirala protiv Radničkog iz Niša (0:0) i poražena od Vojvodine (3:2). Crveno-bijeli imaju samo jedan osvojen bod nakon tri meča u Ligi Evrope, a njihova prednost u Superligi se istopila i sada su poravnati sa Partizanom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!