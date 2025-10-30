Vladan Milojević izustio 2 rečenice i otišao: "Nema tu mnogo pitanja da se postavi"

Trener Zvezde govorio veoma kratko, pa otišao u svlačionicu poslije poraza od Vojvodine.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezdaizgubila je na gostovanju Vojvodini 3:2, produbivši svoju veliku krizu. Poslije glatkog poraza od Brage i kiksa protiv Radničkog iz Niša, ekipa trenera Vladana Milojevića ponovo je razočarala. On se poslije svega oglasio veoma kratko.

"Nema tu mnogo pitanja da se postavi. Kad vodite 2:0, a izgubite na ovakav način, moja je najveća odgovornost, ne bih ništa više dodatno objašnjavao", kazao je Milojević i krenuo ka svlačionici.

Poslije kiksa u prošlom kolu protiv Radničkog, Milojević je javno poručio da je spreman na sve, što je naravno podrazumijevalo i njegov odlazak. U međuvremenu je dobio podršku uprave kluba, održan je i niz sastanaka na "Marakani", ali je velika kriza i dalje tu.

Zvezda je sada izjednačena na čelu tabele Superlige sa Partizanom, a naredni meč igraće u nedjelju na svom stadion, pred praznim tribinama, protiv Radnika iz Surdulice.