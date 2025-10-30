logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladan Milojević izustio 2 rečenice i otišao: "Nema tu mnogo pitanja da se postavi"

Vladan Milojević izustio 2 rečenice i otišao: "Nema tu mnogo pitanja da se postavi"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Zvezde govorio veoma kratko, pa otišao u svlačionicu poslije poraza od Vojvodine.

Vladan Milojević izjava Vojvodina Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezdaizgubila je na gostovanju Vojvodini 3:2, produbivši svoju veliku krizu. Poslije glatkog poraza od Brage i kiksa protiv Radničkog iz Niša, ekipa trenera Vladana Milojevića ponovo je razočarala. On se poslije svega oglasio veoma kratko.

"Nema tu mnogo pitanja da se postavi. Kad vodite 2:0, a izgubite na ovakav način, moja je najveća odgovornost, ne bih ništa više dodatno objašnjavao", kazao je Milojević i krenuo ka svlačionici.

Poslije kiksa u prošlom kolu protiv Radničkog, Milojević je javno poručio da je spreman na sve, što je naravno podrazumijevalo i njegov odlazak. U međuvremenu je dobio podršku uprave kluba, održan je i niz sastanaka na "Marakani", ali je velika kriza i dalje tu.

Zvezda je sada izjednačena na čelu tabele Superlige sa Partizanom, a naredni meč igraće u nedjelju na svom stadion, pred praznim tribinama, protiv Radnika iz Surdulice. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Vladan Milojević FK Vojvodina Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC