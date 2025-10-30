logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda tone sve dublje, Vojvodina slavila na Karađorđu! "Lale" od 0:2 do 3:2 u derbiju

Zvezda tone sve dublje, Vojvodina slavila na Karađorđu! "Lale" od 0:2 do 3:2 u derbiju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda je imala dva gola prednosti u Novom Sadu, ali je na kraju doživjela prvi poraz u prvenstvu.

Superliga Srbije Vojvodina Crvena zvezda 3 2 Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine savladali su Crvenu zvezdu (3:2) u odloženom meču trećeg kola Superlige. Gosti iz Beograda stigli su do dva gola prednosti u finišu prvog dela meča - preko Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića, ali pogoci bivših igrača Vojvodine nisu bili dovoljni da se iz Novog Sada ponesu bodovi.

Ekipa Miroslava Tanjge u nastavku susreta zaigrala je daleko bolje, dok se šampion Srbije opustio kao da je već završio posao. Bivši fudbaler Crvene zvezde Ibrahim Mustafa postigao je gol u uvodnim minutima nastavka, povremeni reprezentativac Srbije Lazar Ranđelović poravnao je na 2:2, a u nadoknadi vremena je spektakularnim golom Milan Kolarević donio potpuni preokret.

Porazom u Novom Sadu nastavljena je kriza Crvene zvezde, koja je na posljednja tri meča osvojila samo jedan bod. Protiv Brage u Ligi Evrope (2:0) odigrala je katastrofalno, zatim je kiksnula protiv Radničkog (0:0) u Nišu, a sada joj je mjeru uzela i Vojvodina, pa crveno-bijeli više nemaju prednost na tabeli u odnosu na najvećeg rivala.

Nakon što su Zvezda i Partizan odigrali po 12 mečeva, oba tima imaju 31 osvojen bod! Prije samo nekoliko dana Crvena zvezda je bila u daleko boljoj situaciji, a sada je šampionska trka u potpunosti otvorena - posebno kada se ima u vidu kadrovska situacija u Zvezdinom taboru i borba na evropskom frontu koja je čeka tokom narednih mjeseci.



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Vojvodina Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC