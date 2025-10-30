Zvezda tone sve dublje, Vojvodina slavila na Karađorđu! "Lale" od 0:2 do 3:2 u derbiju

Crvena zvezda je imala dva gola prednosti u Novom Sadu, ali je na kraju doživjela prvi poraz u prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine savladali su Crvenu zvezdu (3:2) u odloženom meču trećeg kola Superlige. Gosti iz Beograda stigli su do dva gola prednosti u finišu prvog dela meča - preko Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića, ali pogoci bivših igrača Vojvodine nisu bili dovoljni da se iz Novog Sada ponesu bodovi.

Ekipa Miroslava Tanjge u nastavku susreta zaigrala je daleko bolje, dok se šampion Srbije opustio kao da je već završio posao. Bivši fudbaler Crvene zvezde Ibrahim Mustafa postigao je gol u uvodnim minutima nastavka, povremeni reprezentativac Srbije Lazar Ranđelović poravnao je na 2:2, a u nadoknadi vremena je spektakularnim golom Milan Kolarević donio potpuni preokret.

Porazom u Novom Sadu nastavljena je kriza Crvene zvezde, koja je na posljednja tri meča osvojila samo jedan bod. Protiv Brage u Ligi Evrope (2:0) odigrala je katastrofalno, zatim je kiksnula protiv Radničkog (0:0) u Nišu, a sada joj je mjeru uzela i Vojvodina, pa crveno-bijeli više nemaju prednost na tabeli u odnosu na najvećeg rivala.

Nakon što su Zvezda i Partizan odigrali po 12 mečeva, oba tima imaju 31 osvojen bod! Prije samo nekoliko dana Crvena zvezda je bila u daleko boljoj situaciji, a sada je šampionska trka u potpunosti otvorena - posebno kada se ima u vidu kadrovska situacija u Zvezdinom taboru i borba na evropskom frontu koja je čeka tokom narednih mjeseci.







