Trener Crvene zvezde Vladan Milojević tradicionalno odmjeren u izjavama o Partizanu, najvećem rivalu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde još nisu počeli takmičenje u Kupu Srbije, a već sada se zna da će imati ulogu favorita za osvajanje trofeja. U uvodnim danima takmičenja ispali su neki od najboljih srpskih timova - prije svih Partizan, a zatim još i TSC, OFK Beograd, Čukarički, Radnički iz Kragujevca...

O šokantnom ispadanju Partizana na meču protiv šabačke Mačve oglasio se i trener Crvene zvezde Vladan Milojević. On je upitan za rezultat za te utakmice dok je odgovarao na pitanja pred meč protiv Vojvodine, ali je podvukao da je Kup Srbije specifično takmičenje u kojem mogu da se dogode senzacije.

"Ne bih tako gledao, poslije svih utakmica kada sagledamo, dosta superligaša je ispalo. To je draž takmičenja u kupu. Nijedna utakmica nije laka, svi klubovi su pokazali da dobro treniraju i da su profesionalci, jeste iznenađenje, ali utakmice su pokazale draž kupa", rekao je Vladan Milojević.

Kako je Partizan ispao iz Kupa Srbije?

Iako je fudbalska javnost u Srbiji vjerovala da bi Partizan ove sezone mogao da se fokusira na osvajanje Kupa Srbije, crno-bijeli su se okliznuli već na prvoj prepreci. Tim Srđana Blagojevića poražen je u Šapcu od Mačve, ekipe koja se takmiči u Prvoj ligi Srbije i bori da naredne sezone bude dio elitnog ranga srpskog fudbala.

Vidi opis Milojević pričao o Partizanovom porazu u Kupu Srbije: Da li je Zvezdi olakšan put do trofeja? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prvi gol na meču postigao je Mitar Ergelaš u 16. minutu susreta, a konačan rezultat postavio je Marko Nikolić u 65. minutu susreta. Partizan nije uspio da postigne gol, iako je imao veliki posjed lopte, terensku incijativu, niz dobrih šansi i čak 10 šuteva ka golu rivala.