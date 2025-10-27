"Održali smo sastanak sa Milojevićem": Terzić se hitno oglasio zbog trenera Zvezde

Čelnici Fudbalskog kluba Crvena zvezda pružili su podršku treneru Vladanu Milojeviću. Zvezdan Terzić posebno je istakao da vjeruje u trenera crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Crvena zvezda ne nalazi se u sjajnom ritmu u Ligi Evrope. Čelnici ovog kluba su nakon sastanka donijeli odluku da trenutni trener Vladan Milojević i dalje uživa podršku svih u Ljutice Bogdana, pa su kroz saopštenje iznijeli stav.

"Vjerujemo u Vladana Milojevića i njegov stručni štab i u njihovu sposobnost da izađu iz trenutne rezultatske krize.Smatramo da nema potrebe za promjenama, već da je rješenje u zajedništvu, disciplini i maksimalnoj posvećenosti. Imamo izuzetno kvaltetne igrače koji su svjesni velikih očekivanja i koji mogu da ostvare zacrtane ciljeve. Crvena zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala veličinu i na način da nikada nije donosila ishitrene odluke.Tako će i sada pokazati stabilnost i iz ove situacije izaći jos jača", poručio je generalni direktor Zvezdan Terzić.

Takođe, generalni direktor Zvezdan Terzić je za danas zakazao i razgovore sa igračima po grupama, kako bi se na najozbiljniji način analizirala situacija i preduzeli konkretni koraci ka podizanju forme i rezultata tima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!