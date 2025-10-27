logo
Šta radi Nemanja Radonjić dok se Zvezde muči u Nišu? Ponovo je razljutio navijače

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
1

Nemanja Radonjić naljutio navijače objavom na društvenim mrežama za vrijeme meča Zvezde i Randičkog.

Šta je objavio Nemanja Radonjić na Instagramu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda razočarala je navijače u Nišu i remizirala protiv Radničkog (0:0). Uz poraz od Brage (2:0) u Ligi Evrope, to znači i mini-krizu za tim Vladana Milojevića. Rezultati su još i najmanji problem, najviše zabrinjavaju igra i letargičnost igrača Crvene zvezde, pa tako svaka nova "sitnica" koja se pojavi iritira navijače.

Nije pomogao ni Nemanja Radonjić odlukom da poslije utakmice Zvezde i Radničkog na svoj Instagram prvo okači detalj sa španskog "El Klasika", koji je počeo 45 minuta prije nego duel na "Čairu".

Izvor: Instagram/n.radonjic7

Interesantno je da Radonjić nije bio ni u protokolu za utakmicu Crvene zvezde i Radničkog, a sudeći po Instagramu - pratio je meč Real Madrida i Barselone u kome je svakako bilo više uzbuđenja nego na "Čairu". Ipak, Radonjić je fudbaler Zvezde i na takve stvari morao bi da pazi.

Ove sezone Radonjić je inače odigrao 13 utakmica i postigao dva gola - oba u domaćem prvenstvu, protiv Železničara i Partizana.

Taj Radonjić nije ni za ženske lige. Džabe novci moji sinovci. Raskid ugovora i u zaborav

