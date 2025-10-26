logo
EL KLASIKO UŽIVO: Mbape ne koristi penal, prava drama u Madridu!
Uživo El Klasiko Real Madrid Barselona prenos livestream
Uživo El Klasiko Real Madrid Barselona prenos livestream
0

EL KLASIKO UŽIVO: Mbape ne koristi penal, prava drama u Madridu!

Real Madrid i Barselona na stadionu "Santjago Bernabeu" igraju prvi međusobni duel ove sezone. Sve staje u 16.15 časova!

Uživo El Klasiko Real Madrid Barselona prenos livestream

Utakmica Real Madrid - Barselona počinje u 16.15 časova u domu "kraljevskog kluba".

Biće to prvi međusobni meč dva najveća kluba na svijetu u ovoj sezoni, pratite utakmicu uz MONDO!

Prenos utakmice iz minuta u minut pratite na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
17:52

66' Ponovo poništen gol Reala, Belingem ga je dao

Visoko igra odbrana Barselone i svjesno rizikuje, ali i "drži liniju" perfektno u pojedinim trenucima. Sada su dvojica igrača Reala bila u ofsajdu prije gola britanskog fudbalera.

17:37

51' Mbape ne koristi penal, Šćešni je heroj!

Dugo je sudija Cezar Soto Grado gledao da li je Erik Garsija (namjerno) igrao rukom kada je uklizao u šesnaestercu, dosudio je jedanaesterac, a onda ga Kilijan Mbape nije iskoristoi! Vojćeh Šćešni ga je "pročitao", bacio se u svoju desnu stranu i podigao ruku dovoljno uvis da zaustavi udarac Francuza! Ostaje 2:1.

17:08

45' Mbape daje gol za 3:1, ali je poništen!

Francuz se aktivirao iz ofsajda u petercu i udarcem iz okreta savladao Šćešnog. Njegov drugi poništeni gol na utakmici.

17:07

43' GOL - Real opet vodi, Belingem za 2:1!

Vinisijus je visoko podigao loptu centaršutem sa lijeve strane, Eder Militao je sa desne stative glavom spustio u peterac, gdje je Džud Belingem bio sam kao duh i ubacio je u gol!

17:01

39' GOL - Muk u Madridu, Barselona izjednačila na 1:1!

Real nije iskoristio šanse, a Barsa je to odmah kaznila! Arda Guler je napravio veliku grešku u opasnoj zoni, Markus Rašford je sa lijeve strane dodao Ferminu Lopezu u kazneni prostor, a one je postavio 1:1 udarcem iz prve!

16:55

34' Prva šansa za Barselonu, "mlak" udarac Ferana

Prvi šut Barselone u okvir gola - Feran Tores iznenada je dobio prostor na oko 10 metara od gola, gađao je po zemlji, ali bilo je to prelako za Tiba Kurtou.

16:54

31' Real razbija Barselonu

Vojćeh Šćešni spašava svoj tim odbranama poslije pokušaja Kilijana Mbapea i Dina Hojsena.

16:48

Pogledajte situaciju prije gola

Ovog puta nema govora o ofsajdu, sudija Soto Grado samo je pokazao na centar poslije razgovora sa arbitrima iz VAR sobe

Izvor: DAZN/Screenshot

16:47

26' Barselone nema na terenu!

Fede Valverde, kapiten Reala, sada je šutirao snažno sa distance i prebacio gol. Počelo je "tvrdo", ali ipak samo uz Realove prilike i pokušaje, Barselona još nije ušla u meč.

16:47

22' Sada je gol, Real Madrid vodi 1:0!

Kilijan Embape ponovo je zatresao mrežu Barselone, gosti su ponovo okružili sudiju Cezara Soto Grada, ali ovog puta sigurno nema ofsajda! Dobio je sjajnu loptu od Džuda Belingema, istrčao pred Šćešnog i rutinski dao gol. Ponovo se VAR aktirivao i opet je gol bio provjeravan, ali sada je sve čisto.

16:41

Predsjednici zajedno gledaju meč

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez i predsjednik Barselone Đoan Laporta zajedno gledaju utakmicu na "Bernabeuu"

16:41

Haos, pogledajte ofsajd prije gola Reala

Izvor: TV Arena Asport/Screenshot

16:34

12' Poništena golčina Kilijana Embapea!

Spektakularan gol sa više od 20 metara! Vidio je Francuz da je golman Barselone Vojćeh Šćešni van pozicije, šutirao je punom i zatresao mrežu. Ipak, sudija je poništio i ovu situaciju koja je išla u korist Reala, jer mu je iz VAR sobe sugerisano da je bio ofsajd.

16:33

Pogledajte još jednom spornu situaciju

16:27

Poništen penal za Real, Jamal rušio Vinisijusa!

Vinisijus je u kaznenom prostoru pokušao da šutne, Lamin Jamal je postavio nogu i sudija Cezar Soto Grado dosudio je jedanaesterac. Ipak, potom je na poziv iz VAR sobe pogledao ekran kraj terena i poništio u odluku, procijenivši da je Brazilac taj koji je udario Španca, a ne obrnuto.

Izvor: TV Area sport/Screenshot

16:24

Barselona desetkovana u Madridu

Ne samo da nedostaje Hansi Flik, koji je suspendovane, već nema ni niza igrača. Povrijeđeni su Rafinja, Robert Levandovski, Dani Olmo, nema dvojice golmana - Đoana Garsije i Mark Andre Ter Štegena, kao ni Gavija i Andreasa Kristensena.

16:15

Barsa može na prvo mjesto u Madridu

U slučaju pobjede, Katalonci će na čelu prestići najvećeg rivala



Standings provided by Sofascore

16:13

Ovo su sastavi Reala i Barselone

Real Madrid (4-4-2): Kurtoa - Valverde, Militao, Hujsen, Kareras - Guler, Čuameni, Kamavinga, Vinisijus - Belingem, Mbape

Barselona (4-3-3): Šćešni - Kunde, Kubarsi, Garsija, Balde - Pedri, De Jong, Lopez - Jamal, Tores, Rašford

16:12

Dobro došli u tekstualni prenos

Utakmica Real Madrid - Barselona počinje u 16.15 časova u domu "kraljevskog kluba".

Biće to prvi međusobni meč dva najveća kluba na svijetu u ovoj sezoni, pratite utakmicu uz MONDO!

