Novogodišnji šoping vikend u m:tel-u: Praznično sniženje uređaja

Pronađite savršen poklon u Delta Planetu i Centrum Parku

Izvor: m:tel PR

Samo tokom vikenda, od 26. do 28. decembra 2025. godine, u m:tel poslovnicama u Delta Planetu u Banjaluci i Centrum Parku u Gradišci potražite pametne satove, slušalice, tablete, kamere, grijalice i prečišćivače vazduha po sniženim cijenama!

Obradujte sebe ili voljenu osobu modernim prazničnim poklonom.

U ponudi su atraktivni Huawei pametni satovi – od popularne Fit serije, preko GT i GT Pro modela, pa sve do premium Huawei Watch Ultimate modela.

Dostupne su i Huawei bežične slušalice, idealne za svakodnevnu upotrebu i poklon u prazničnom periodu: FreeBuds 6i za klasično bežično iskustvo i Huawei FreeClip koje nude inovativan, udoban dizajn.

Kamere za najbolje avanture i snimke poput filmskih akcija, GoPro Hero 10 Black i GoPro Hero 13 Black takođe vas čekaju u navedenim m:tel poslovnicama po sniženim cijenama, a u vikend šoping ponudi nalaze se i tableti renomiranih brendova - Huawei, Samsung, Xiaomi, Honor i TCL, pogodni za posao, učenje i zabavu.

Sjajnu ponudu uređaja po sniženim cijenama dopunjuju Xiaomi pametna grijalica i Alpha prečišćivači vazduha, za udobniji i zdraviji dom tokom zime.

Zato, dođite u Delta Planet u Banjaluku ili u Centrum Park u Gradišci i posjetite m:tel poslovnicu za jedinstvene šoping dane!

Više informacija pronađite na adresi www.mtel.ba ili pozivom na 0800 50 000.