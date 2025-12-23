logo
m:GO - jedan klik za bezbrižnije putovanje

m:GO - jedan klik za bezbrižnije putovanje

Izvor Promo
0

Pravi saputnik za sve destinacije

m:GO aplikacija: Roming opcije, parking i kontrola računa na putovanju Izvor: m:tel

Tokom putovanja, m:GO aplikacija je vaš digitalni pomoćnik koji objedinjuje sve što vam je potrebno da ostanete povezani i informisani. Sa nekoliko klikova, lako ćete provjeriti stanje računa, platiti parking, aktivirati roming opciju i mnogo toga drugog.

Praznična putovanja često vode u šarmantne evropske gradove, u nezaboravne avanture s prijateljima ili dragocjene posjete porodici. Kada vas put vodi dalje, ne zaboravite na m:tel tarifne opcije kako biste uvijek bili onlajn, pronašli adresu, podijelili trenutke na društvenim mrežama ili jednostavno ostali dostupni.

Veliki broj različitih roming tarifnih opcija za gotovo sve zemlje svijeta, prilagođenih za svakog putnika i dužinu boravka, možete aktivirati upravo putem m:GO aplikacije.

Za sve koji praznične dane provode u Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Crnoj Gori, dodatna praktičnost je plaćanje parkinga direktno kroz aplikaciju. Umjesto traženja automata ili slanja SMS-ova, dovoljno je unijeti registraciju, izabrati grad i parking-zonu.

Zato ukoliko već niste, ovu aplikaciju već danas besplatno preuzmite putem Google Play Store-a, App Store-a ili Huawei AppGallery i uvjerite se zašto je m:GO postao prvi izbor svakog modernog putnika.

Uživajte u svakom kilometru svog putovanja uz m:GO!

Dodatne informacije o m:GO aplikaciji, roming tarifnim opcijama i njihovoj aktivaciji potražite na sajtu www.mtel.ba ili putem poziva na 0800 50 000.

