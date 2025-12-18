Prenesi broj i uživaj u najboljoj mreži!

U m:tel mreži čeka te mnogo gigabajta i popust na pretplatu!

Izvor: m:tel PR

Zadrži svoj broj i iskoristi pravi trenutak za dobru odluku.

Kao korisnik druge mreže, prenesi broj u m:tel gdje te čeka niža cijena pretplate tokom 12 mjeseci uz duplo više mobilnog interneta u Pretplata Plus, Plus Net i Top tarifama, te čak tri puta više interneta u Max i Premium tarifama tokom 24 mjeseca.

Kako da pređeš u m:tel?

Izmiri obaveze prema prethodnom operatoru i uzmi potvrdu, podnesi zahtjev i potvrdu na najbližem m:tel prodajnom mjestu i uživaj u šerovanju, strimovanju i surfovanju uz dupli net i punu slobodu komunikacije!

U m:tel mreži uvjerićeš se u sve pogodnosti m:tel tarifa uz fantastične bonuse, neograničenu komunikaciju i brzi mobilni internet.

Za više detalja pozovi 0800 50 000, posjeti najbliže m:tel prodajno mjesto ili se informiši na mtel.ba.