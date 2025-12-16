Savršeni HONOR pokloni čekaju vas u m:tel prazničnoj ponudi!

Uz HONOR telefone - HONOR tableti na poklon

Izvor: Promo/M:tel

Stiže savršeno vrijeme za darivanje, u posebnoj m:tel ponudi izaberite HONOR telefone sa poklonima koji oduševljavaju.

HONOR Magic7 Pro

Uz dizajn inspirisan kosmosom, HONOR Magic7 Pro već na prvi pogled ostavlja utisak da impresivni izgled prate i vrhunske performanse.

Sistem kamera ovog modela pružiće vam bioskopski kvalitet: 200 MP telefoto kamera sa 3x puta optičkim i 100x digitalnim zumom, super dinamična HONOR Falcon kamera od 50 MP, ultraširokougaona kamera od 50 MP, kao i prednja kamera od 50 MP svaki trenutak pretvaraju u remek-djelo.

Veliki 6,80-inčni ekran nudi izuzetno vizuelno iskustvo, sa HONOR AI prirodnim svjetlom prilagođenim oku. Uz njegov HONOR Surround Sub-woofer, ulazite u potpuno novu dimenziju zvuka, sa moćnim basom i savršeno čistim zvukom, dok Snapdragon® 8 Elite obezbjeđuje brutalnu snagu u radu, multimediji i igricama.

Magično iskustvo koji vam donosi HONOR Magic7 Pro obogatite super poklonom. Kupovinom ovog uređaja iz m:tel ponude besplatno ćete dobiti fenomenalni tablet HONOR Pad X9a!

HONOR 400 i HONOR 400 Pro

Otkrijte AI fotografiju kao nikad do sada uz HONOR 400 seriju, koja je na savršen način spojila vrhunske performanse i moderni dizajn koji osvaja na prvi pogled.

Zvijezda ove serije je sistem kamera sa novom generacijom AI podrške. HONOR 400 i HONOR 400 Pro imaju prednju kameru od 50 MP za epske selfije, živopisnog i visokog kvaliteta kakve do sada niste imali, a ultra-jasna AI glavna kamera od čak 200 MP automatski optimizuje boje, osvjetljenje i kompoziciju dajući kristalno jasne detalje i profesionalnu notu svakoj slici.

Funkcija AI Image to Video pretvara statične slike u kratke video zapise, a funkcija AI Erase Passer-by uklanjanja neželjene objekte sa fotografija.

Mnogo toga što je karakteristično za premium klasu imaćete sa HONOR 400 Pro, kao što je 50 MP telefoto kamera sa 3x optičkim i do 50x digitalnim zumom.

Uživajte u stilu i sjajnom poklonu, HONOR 400 i HONOR 400 Pro naručite u m:tel ponudi i besplatno ćete dobiti HONOR Pad X7 tablet.



Požurite, vrijedni pokloni uz kupovinu telefona iz ove ponude čekaju vas do 15. januara 2026. godine ili do isteka zaliha! Da bi poklon stigao na vašu adresu, neophodno je da se nakon kupovine registrujete na adresi https://honorregistracijapoklona.ba/, najkasnije do 29. januara 2026. godine.

Uživajte u praznicima uz vrhunske HONOR telefone i tablete - pametan izbor u pravo vrijeme!

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.