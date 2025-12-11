Otvorena zimska sezona na Jahorini uz podršku kompanije m:tel

Zimske avanture na olimpijskoj ljepotici

Jahorina i ove zime otvara vrata svojim gostima uz vrhunski uređene staze, odlične uslove za skijanje i bogatu ponudu zimskih sadržaja za sve generacije. Sa više od 50 kilometara savršeno pripremljenih staza, modernom infrastrukturom i najnovijim sistemima za osnježavanje, planina i ove sezone garantuje užitak i najzahtjevnijim skijašima.

Uz podršku kompanije m:tel, doživljaj zime na Jahorini biće još potpuniji - poručio je Stefan Ličina, šef Službe za odnose sa javnošću kompanije m:tel.

"m:tel je dugogodišnji i pouzdan partner Olimpijskog centra Jahorina. U proteklom periodu intenzivno smo radili na tome da naši korisnici imaju stabilan i kvalitetan signal u svakom dijelu planine. Danas, sa 33 bazne stanice na ovom području, cijela Jahorina - uključujući i pristupne puteve - u potpunosti je pokrivena m:tel mrežom. Time smo obezbijedili bolje iskustvo za posjetioce, ali i doprinijeli efikasnijem radu Olimpijskog centra", poručio je Ličina.

Na konferenciji za medije održanoj na vrhu Jahorine obratili su se i Igor Žiljak, direktor OC Jahorina, Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, te Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora OC Jahorina.

Uz najbolju mrežu, posjetioci će biti u prilici da podijele sve - od spektakularnih pogleda do adrenalinskih trenutaka na stazi, a njihovi najljepši kadrovi stići će do najdražih u trenu.

Tokom četvorodnevnog programa, od 11. do 14. decembra, posjetioce očekuje bogat muzički sadržaj, raznoliki zabavni programi i brojna iznenađenja koja će obilježiti otvaranje sezone i donijeti savršenu zimsku atmosferu na planini.

Spakujte opremu, pripremite baterije na telefonima i budite dio ove nezaboravne zimske priče.

Vidimo se na stazi!