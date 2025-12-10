Birajte bolje, platite manje – izaberite Honor, Xiaomi ili Samsung iz nove m:tel ponude

Za nove početke, telefoni na rate uz dvostruke i trostruke bonuse mobilnog interneta

U posebnoj m:tel ponudi pronađite telefone za različite potrebe i stilove, sada po sniženim cijenama. Bilo za sebe ili kao poklon, izaberite model koji vam najbolje odgovara.

U ponudi su: Samsung Galaxy A16 - odličan izbor za učenike i sve koji prvenstveno traže pouzdan uređaj, Xiaomi Redmi Note 14 - pristupačni favorit za ljubitelje fotografije i HONOR Magic 7 Lite - popularni telefon iz srednje klase uređaja.

Samsung Galaxy A16 5G je pametan izbor za sve koji žele pouzdan telefon za dugogodišnju upotrebu. Uživajte u sadržajima na velikom 6,7'' FHD+ Super AMOLED ekranu, koji donosi bogate boje, dubok kontrast i oštre detalje.

Trostruka kamera sa glavnim senzorom od 50 MP omogućava snimanje jasnih i živih fotografija, dok baterija od 5.000 mAh uz brzo punjenje obezbjeđuje da vam telefon bude na raspolaganju tokom cijelog dana, čak i pri intenzivnom korištenju.

Ukoliko volite fotografije, Xiaomi Redmi Note 14 vas neće ostaviti ravnodušnim.

Glavna kamera od 108 MP donosi oštre detalje, življe boje i visok kontrast, dok AI podrška poboljšava fotografije u noćnim uslovima i nudi dodatne kreativne opcije snimanja.

Prefinjenog, modernog dizajna sa besprijekorno zaobljenim ivicama, Redmi Note 14 je istovremeno elegantan i izdržljiv, uz dodatnu otpornost i zaštitu. Na njegovom velikom ekranu visoke rezolucije, sve što gledate ili radite izgleda ljepše, jasnije i prirodnije.

Dizajniran da traje, stvoren da oduševi, HONOR Magic 7 Lite 5G nudi naprednu AI tehnologiju i moćne performanse koje ga s pravom svrstavaju u sam vrh liste popularnih telefona srednje klase.

HONOR Magic 7 Lite 5G pokreće Qualcomm čipset, a uz 8 GB RAM-a i čak 512 GB interne memorije pruža premium iskustvo u svakodnevnoj upotrebi.

AI sistem kamera sa 108 MP ultra sensing senzorom, 3x zumom i OIS stabilizacijom omogućava da zabilježite svaki pokret jasno i precizno, a sa baterijom od impresivnih 6.600 mAh, bez problema izdržava intenzivan radni dan

Uz novi telefon iz m:tel ponude, iskoristite još više mobilnog interneta! Uz m:tel Pretplata tarife uživajte u dvostrukim ili trostrukim gigabajtima, svaki mjesec.

Izaberite Pretplata Plus sa 10 GB, Pretplata Plus NET ili Pretplata Top sa 50 GB, a ako želite maksimalno gigabajta, tu su Pretplata Max sa 150 GB i Pretplata Premium sa čak 300 GB mobilnog interneta mjesečno.

Više gigabajta, više sadržaja, više zabave uz m:tel Pretplata tarife!

