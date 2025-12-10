Uživajte u nepreglednim satima popularnih serija i filmova

Najbolji TV sadržaj i ove zime uz m:tel

Do 15. januara 2026. uživajte bez naknade uz otvorene videoteke: TS Media,Apollon i kompletan HBO Premium TV paket sa pet HBO kanala, bogatom videotekom i pristupom HBO Max aplikaciji

Ukoliko ste obožavalac Guy Richie filmova, predlažemo da pogledate filmove „Zavjet“ (Guy Ritchie's The Covenant) i „Ministarstvo nedžentlmenskog ratovanja“ (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) koji su dostupni u HBO videoteci i HBO Max aplikaciji.

Film „Zavjet” je ratna drama u kojoj pratimo narednika američke vojske Džona Kinlija i afganistanskog prevodioca Ahmeda. Narednika specijalnih snaga američke vojske Johna Kinleya (Jake Gyllenhaal) i njegovu jedinicu napadnu talibani usred redovne kontrole vozila u Afganistanu. U napadu pogine Kinleyev prevodilac, a Kinley pronalazi zamjenu u Ahmedu Abdullahu (Dar Salim), koji se nikome ne sviđa jer otvoreno priznaje da posao radi isključivo radi zarade. Uskoro Ahmed spasi Kinleyev tim od zasjede talibana te stekne njegovo povjerenje i poštovanje. Za vrijeme nove racije u potrazi za skladištima oružja Kinleyevu jedinicu napadnu talibani, a prežive samo Kinley i Ahmed. Borba tek počinje…

Film „Ministarstvo nedžentlmenskog ratovanja“ (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) je ratni akcioni špijunski film prožet crnim humorom. Zasnovan je na istinitoj priči (istoimena knjiga Damiena Lewisa) o tajnoj britanskoj organizaciji iz Drugoga svjetskog rata.

Godine 1939. britanska vojska je poražena od njemačke vojske. U ovoj situaciji Winston Churchill želi povući kontra potez ostavljajući po strani pravila džentlmenskog ratovanja. Njegova je ideja infiltrirati se u grupu vojnika iza neprijateljskih linija. Vojnici prihvaćaju ovaj po život opasan plan.

