Studenti zakoračite u profesionalni svijet uz podršku m:tel-a

Izvor Promo
0

Prijavite se za 16. ciklus m:stipendija

Studenti zakoračite u profesionalni svijet uz podršku m:tel-a Izvor: m:tel

Ako želite da vaša buduća karijera počne još dok studirate, vrijeme je da se prijavite na m:tel program stipendiranja koji već 16 godina pruža podršku perspektivnim studentima u Bosni i Hercegovini. Ovaj program je spoj znanja, realne prakse i prilika koje vode do stabilnog prvog zaposlenja.

Prijave su otvorene za studente:

  • Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu;
  • Fakulteta elektrotehnike u Tuzli;
  • Saobraćajnog fakulteta u Doboju;
  • Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci.

Stručna komisija sastavljena od profesora i predstavnika kompanije izabraće 17 najboljih kandidata koji će ponijeti titulu ovogodišnjeg m:stipendiste.

Šta dobijate kao m:stipendista?

  • 300 KM mjesečno, ili 400 KM ako ste student smjera Telekomunikacije na
    ETF-u Banjaluka
  • Stručnu praksu uz mentore iz oblasti telekomunikacija i IT-a
  • Besplatan smještaj tokom prakse ako dolazite iz drugog grada
  • Realnu priliku da, po završetku studija, započnete karijeru baš u m:tel-u

m:stipendija nije samo stipendija, to je startna pozicija za mlade ljude koji žele da svoj potencijal pretoče u karijeru.

Konkurs je otvoren do 17. decembra 2025. Detalji o prijavi dostupni su na www.mtel.ba/Stipendije. Pitanja možete poslati na: [email protected].

Iskoristite priliku, napravite važan korak za budućnost i prijavite se!

