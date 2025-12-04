Nova pogodnost za korisnike m:tel Paketa usluga – Kupite više uređaja na rate

Najbolji izbor integrisanih usluga i tehnike na rate

Izvor: m:tel

m:tel je uveo novu pogodnost za korisnike integrisanih usluga – mogućnost kupovine više uređaja na rate. Ova ponuda omogućava da uz kombinaciju vašeg paketa usluga kupite više uređaja iz različitih kategorija uz mogućnost otplate na rate, u skladu s vašim budžetom.

Kako nam stižu praznici, vrijeme darivanja i uređenja doma, kupovina više različitih uređaja iz bogate ponude m:tel-a, donosi savršenu priliku da obradujete sebe i svoje najbliže praktičnim poklonima i tehnikom koja će unaprijediti vaš svakodnevni komfor. Ova ponuda omogućiće vam praktičniju, pristupačniju i fleksibilniju kupovinu tehnike na jednom mjestu i uz maksimalnu udobnost m:tel korisničkog iskustva.

U okviru aktuelne promocije preporučujemo sljedeću kombinaciju:

1. Frižider TCL SBS French door RC532FXE0EE + Bingo vaučer 200 KM uz mjesečnu ratu od 87,46 KM

2. Televizor TESLA 43E635BFS Android TV uz mjesečnu ratu od 19 KM

3. Xiaomi Redmi Pad 2 (8/256) sa mjesečnom ratom od 20 KM.

Iskoristite prednosti m:tel integrisanih paketa i odaberite idealnu kombinaciju uređaja za vaš dom. Brže, jednostavnije i povoljnije odaberite više usluga i uređaja na jednom mjestu uz jedan račun.

Za više informacija pozovite 0800 50 000.

(m:tel)