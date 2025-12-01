Pretvorite dnevnu sobu u praznični bioskop uz m:tel

Birajte velike Smart i Google TV ekrane na rate i uživajte uz otvorene videoteke tokom predstojećih praznika

Izvor: m:tel

Od 1. decembra m:tel svim IPTV korisnicima otvara vrata najboljeg prazničnog TV zabavnog sadržaja! Videoteke: TS Media, Apollon i kompletan HBO Premium TV paket sa pet HBO kanala, bogatom videotekom i pristupom HBO Max aplikaciji, biće vam potpuno dostupni i bez naknade do 15. januara 2026. godine.

Uživajte u neograničenom izboru najgledanijih serija, filmskih hitova i ekskluzivnih naslova koji će vašu dnevnu sobu pretvoriti u pravi kućni bioskop tokom čitavih praznika. A tu su i tople preporuke za gledanje:

HBO Max: „Ono: Dobro došli u Deri“

Apollon – novogodišnji klasici: „Divan život“, „Ljubav i praznici“, „Kolo sreće“, „Četiri Božića“

TS Media: „12 reči“ – 1. i 2. sezona

Uz ponudu vrhunskih televizora na rate, praznični ugođaj postaje još bolji, a iz ponude izdvajamo:

m:tel TV paketi donose sve što vam je potrebno za nezaboravne trenutke pred ekranom: premotavanje, pauziranje, vraćanje propuštenog programa i snimanje omiljenih emisija. A uz televiziju u paketima dobijate i optički internet, sjajne bonuse za razgovore, te duple gige u najboljoj mobilnoj mreži u BiH.

Uživajte u praznicima uz m:tel! Za više informacija pozovite 0800 50 000.