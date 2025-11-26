Zimski maraton domaćih serija u m:tel IPTV videotekama

Iskoristite zimske dane za porodično druženje ispred TV-a i uživanje u najboljim domaćim serijama, dostupnim ekskluzivno u m:tel IPTV videoteci.

Kroz IPTV shop u glavnom meniju, aplikaciju Moj m:tel ili na m:tel prodajnim mjestima, možete aktivirati dodatne videoteke i bindžovati cijele sezone najpopularnijih serija kada god želite.

Serije koje možete pogledati u jednom dahu su:

„12 reči“ 3. sezona

Treća sezona vašeg omiljenog krimi-serijala donosi gust zaplet, neočekivane obrte i napetost od prve do posljednje epizode. Advokat Miloš Ivanović brani svog prijatelja Filipa, optuženog za ubistvo biznismena, i u toj borbi se suočava sa moćnim protivnicima, manipulacijom i opasnim savezima. Ukoliko ste propustili ranije sezone, možete ih pogledati u TS Media videoteci koju možete aktivirati bez naknade do 15. januara 2026.godine.

„Crna svadba” 2. sezona

Za ljubitelje misterije i trilera nova sezona „Crne svadbe” vraća nas u prošlost (2002. godina) i sadašnjost. Pratimo inspektora Petra Ćirića koji istražuje tamne tajne kulta Crne ruže, dok se monahinja Nataša i bivši inspektor Tomić bore da rasvijetle zamršene zavjere. Prva sezona, za sve ona koji su je propustili, dostupna je u TS Media videoteci.

„Volja sinovljeva“

Ovo je epska, postapokaliptična priča smještena u distopijsko društvo. Glavni junak Jovan kreće na opasno putovanje da pronađe sestru, suočavajući se s izdajama, legendama i smrtonosnim neprijateljima.

„Ringišpil”

Predivna drama inspirisana romanom Jelene Bačić Alimpić prati život Ane Balint, mlade balerine koja iz skromnih početaka stremi velikim svjetskim pozornicama.

„Toma”

Biografska serija o legendarnom Tomi Zdravkoviću. Kroz 8 epizoda pratimo njegove rane dane, vrhunac slave, ljubavne priče i život boema.

Uzmite kokice, udobno se smjestite i pretvorite zimske večeri u udobni kućni bioskop. m:tel IPTV vam donosi najbolje od domaće produkcije - od krimi zapleta i misterije do epske avanture i nostalgične muzike. Aktivirajte svoje videoteke i uživajte u nezaboravnom maratonu.