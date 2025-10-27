Druga sezona napete domaće serije „Crna svadba“ premijerno na Superstar TV

Bindžujte sve epizode u m:tel IPTV videoteci za 9KM

Izvor: m:tel

Od 25. oktobra od 21 čas na Superstar kanalu, u okviru m:tel TV platformi, počinje emitovanje druge sezone serije „Crna svadba”, serije koja je svojim mračnim misterijama, snažnim likovima i filmskom estetikom osvojila publiku širom regiona.

Nova sezona donosi još više napetih preokreta, bogatije vizuelne efekte i dublje emotivne dileme, smještene u dvije vremenske linije - prošlost i sadašnjost. Priča nas vraća u 2002. godinu, kada inspektor Petar Ćirić istražuje niz tajanstvenih samoubistava povezanih sa kultom Crne ruže, dok se u sadašnjosti monahinja Nataša i bivši inspektor Tomić udružuju kako bi rasvijetlili zamršene zavjere i pronašli nestalog Petra.

Izvor: m:tel

Za one koji ne mogu da čekaju, sve epizode druge sezone dostupne su istog dana, 25. oktobra, u m:tel IPTV videoteci po cijeni od 9 KM. Idealno za ljubitelje bindžovanja koji žele da pogledaju cijelu sezonu u jednom dahu.

A ako ste slučajno propustili prvu sezonu, sada je pravo vrijeme da to nadoknadite - sve epizode prve sezone dostupne su u TS Media videoteci, bez naknade do 15. januara 2026. godine.

Bilo da volite da uživate u novim epizodama iz sedmice u sedmicu ili da se potpuno prepustite priči i odgledate sve odjednom, m:tel TV vam donosi „Crnu svadbu 2” na način koji sami odaberete.

(m:tel)