Trivan: m:tel mijenja sliku IT industrije - 85% novih inženjera žene

Trivan: m:tel mijenja sliku IT industrije - 85% novih inženjera žene

Autor m:tel
0

Održana konferencija „Djevojčice u IKT-u - Liderke digitalnog doba“

Održana konferencija „Djevojčice u IKT-u - Liderke digitalnog doba“ Izvor: m:tel

Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan istakla je na konferenciji „Djevojčice u IKT-u – Liderke digitalnog doba“, održanoj u Evropskoj kući u Beogradu, da je zadatak cjelokupnog društva da žene u IT industriji učini vidljivim, prepoznatljivim i dovoljno ohrabrenim da preuzmu liderske uloge u digitalnom dobu.

Trivan je podsjetila da je m:tel još prije više od deset godina pokrenuo program stipendiranja budućih IT stručnjaka, čime je značajno promijenjena rodna struktura u kompaniji.

„Prije više od decenije, 73 odsto naših stipendista i kasnije zaposlenih IT inženjera bili su muškarci. Danas, 85 odsto čine žene. Ovi podaci jasno pokazuju da strateški, dugoročni programi mogu trajno da mijenjaju tržište rada“, istakla je Trivan, dodajući da je cilj ove konferencije pružanje veće vidljivosti ženama koje već oblikuju IT industriju u regionu.

Govoreći o odgovornoj primjeni tehnologija, Trivan je najavila i sljedeći korak kompanije u oblasti vještačke inteligencije: „Bićemo prva kompanija koja uvodi funkciju etičkog menadžera - osobe zadužene da osigura da se vještačka inteligencija koristi isključivo na etički način, bez zloupotreba. Naš cilj je da edukujemo javnost, korisnike i buduće stručnjake“, poručila je ona.

Konferencija „Djevojčice u IKT-u - Liderke digitalnog doba“ održana je pod pokroviteljstvom kompanije m:tel, uz podršku ICT Hub-a i Fidelity Solutions, a okupila je predstavnice institucija, organizacija i kompanija koje se zalažu za veću zastupljenost žena u IT sektoru. Među učesnicama su bile i predstavnice Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije, UNICEF-a, Naučno-tehnološkog parka Beograd i Fonda za inovacionu djelatnost.

(m:tel)

