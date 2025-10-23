Otkrijte domaće priče u TS Media videoteci

Aktivirajte TS Media videoteku bez naknade do 15. januara

Izvor: m:tel

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. Najbolje od domaće produkcije dostupno je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara.

Za sve ljubitelje dokumentarnih filmova i emisija koji vole da otkrivaju nova mjesta i zanimljive priče, izdvajamo nekoliko naslova koje ne smijete propustiti:

U emisiji „Idealan vikend” otkrijte čari Srbije i njene skrivene dragulje. Kroz živopisne pejzaže i autentične priče, ova emisija vas vodi do idealnih destinacija za kratak predah gdje se spajaju kultura, priroda i gastronomija.

Za one koji uživaju u istraživanju prirodnih fenomena, tu su „Najljepše pećine Srbije” – fascinantan prikaz podzemnog svijeta ukrašenog zadivljujućim formacijama, pećinskim nakitom i bojama koje oduzimaju dah.

Ljubitelje istorije oduševiće serijal „Srpski velikani u Austriji”, kroz koji istoričari Marko Sarić i Zlatan Stojadinović otkrivaju priče o znamenitim Srbima koji su svojim radom i talentom obilježili kulturnu i društvenu scenu Beča i Austrije.

Uživajte u vrhunskim dokumentarcima i domaćim pričama u TS Media videoteci, bez naknade do 15. januara.