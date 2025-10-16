Počinje Međunarodni festival glumca "Zaplet 17"

Pozorišna priča uz podršku kompanije m:tel

Izvor: m:tel PR/Aleksandar Čavić, Dražen Pozderović

U Gradskom pozorištu „Jazavac“ u Banjoj Luci od 19. do 25. oktobra biće održano sedamnaesto izdanje Međunarodnog festivala glumca "Zaplet", pod sloganom "Znam ja nas", koje će i ove godine okupiti istaknute pozorišne umjetnike iz regije, uz tradicionalnu podršku kompanije m:tel.

Festival će biti otvoren premijerom predstave pozorišta domaćina, "Iza tih očiju", po tekstu i u režiji Nebojše Cileta Ilića, u kojoj igraju Željko Stjepanović, Aleksandar Stojković, Slađana Zrnić, Ljubiša Savanović, Nataša Perić, Ana Vinčić, Isidora Davidović i Miodrag Jovanović.

U takmičarskom programu publika će imati priliku da pogleda predstave pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije:

• 20. oktobar: „Vrata do“ – Teatar Exit, Zagreb

• 21. oktobar: „Eks“ – Mesno gledališče ljubljansko

• 22. oktobar: „Tvoje i moje“ – Pozorište Boško Buha, Beograd

• 23. oktobar: „Kućica za pse“ – Arterarij, Zagreb

• 24. oktobar: „Sve što nismo mogli reći“ – Pozorište Prijedor

• 25. oktobar: projekcija dokumentarnog filma „Poslije zabave“ o piscu Stevi Grabovcu i razgovor sa autorom

Kao i svake godine, Festival će pratiti bogat dodatni program: okrugli stolovi nakon svake predstave koje moderira Vladimir Nićiforović, izložba radova Maje Grabovice, studentkinje četvrte godine slikarstva na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, kao i tradicionalni „Razgovori sa glumcima“, u okviru kojih će se publici predstaviti Nebojša Cile Ilić, Tanja Bošković, Željko Stjepanović i Nela Mihailović.

Stručni žiri ovogodišnjeg festivala čine glumci Nataša Perić i Bojan Kolopić, te pisac Berislav Blagojević.

Na konferenciji za medije povodom početka Festivala, istaknuto je da Međunarodni festival glumca „Zaplet“ već gotovo dvije decenije zauzima posebno mjesto na kulturnoj sceni Banje Luke i Republike Srpske, njegujući ideju da je pozorište prostor dijaloga, slobode i zajedničkog stvaranja.

U ime kompanije m:tel, dugogodišnjeg partnera Festivala, prisutnima se obratio Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću, podsjetivši na važnost podrške Gradskom pozorištu „Jazavac“ koje iz godine u godinu osnažuje kulturnu scenu grada.

"Svake godine sa istim uzbuđenjem pratimo kako ‘Zaplet’ raste, okupljajući izuzetne glumce i umjetnike iz cijele regije, ali i publiku koja zna da prepozna kvalitet. Naša podrška ‘Jazavcu’ i festivalu ‘Zaplet’ nije samo sponzorska - ona je izraz dugoročne posvećenosti razvoju umjetnosti i domaćeg pozorišta", istakao je Ličina.

Zahvaljujući podršci publike, institucija i društveno odgovornih kompanija, festival i ove godine potvrđuje svoj značaj kao jedan od najvažnijih pozorišnih događaja u regiji.