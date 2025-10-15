Aktivirajte Siguran Net bez naknade

Iskoristite promo ponudu do kraja oktobra i budite bezbjedni u svom online okruženju

Izvor: m:tel PR

U digitalnom svijetu prepunom informacija, ali i skrivenih prijetnji, briga o online bezbjednosti postaje važnija nego ikad. Zato m:tel svojim korisnicima nudi praktično rješenje - Siguran Net, servis koji automatski otkriva i blokira zlonamjerne web adrese, upozorava na rizike i štiti uređaje u realnom vremenu.

Ukoliko još uvijek niste isprobali Siguran Net, dobra vijest je da do kraja oktobra ovu uslugu možete aktivirati bez naknade i koristiti je besplatno 30 dana od dana aktivacije za prepaid, odnosno od dana aktivacije do kraja novembra za korisnike mobilne telefonije sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja.

Aktivacija je jednostavna i može da se izvrši na više načina: putem Moj m:tel portala, m:tel sajta, m:go aplikacije, odnosno slanjem SMS poruke sa tekstom SIGURANNET na 0651177 ili putem USSD menija na *100#.

Usluga je namijenjena svim Pretplata i Dopuna korisnicima kao i korisnicima sa kombinovanim načinom plaćanja, te korisnicima usluga Pretplata NET i Dopuna NET.

Za postpaid korisnike mobilne telefonije usluga Siguran Net se automatski obnavlja svaki mjesec, sve dok se ne izvrši deaktivacija usluge, dok za prepaid korisnike mobilne telefonije period važenja usluge je 30 dana i ona se automatski obnavlja ukoliko korisnik ima dovoljan iznos na glavnom računu.

Nakon promo perioda, mjesečna naknada za korišćenje usluge Siguran Net iznosi samo 1,17 KM za surfovanje bez brige.

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite www.mtel.ba