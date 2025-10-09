logo
m:tel TV paketi donose još više zabave, pogodnosti i uštede

m:tel TV paketi donose još više zabave, pogodnosti i uštede

Autor m:tel
0

Kreirajte TV paket po svojoj mjeri, aktivirajte TS Media videoteku i uživajte u bogatom sadržaju bez naknade, na novom televizoru po super cijeni

m:tel TV paketi Izvor: m:tel

U m:tel ponudi čeka vas sve što vam je potrebno za savršene TV trenutke - moderni televizori na rate bez kamate, najatraktivniji TV sadržaji i funkcionalnosti koje vaše gledanje podižu na potpuno novi nivo.

Ovog mjeseca za vas izdvajamo:

Sony Google TV 43” – uz ratu od 52 KM,
TCL Android TV 40” – uz ratu od 21 KM,
Tesla Android TV 43” – uz mjesečnu ratu od 19 KM.

Kada usluge povežete u m:tel paket, ostvarujete uštede i uživate u svim pogodnostima najpouzdanijeg optičkog interneta, mobilne i fiksne telefonije - sve objedinjeno u jednoj usluzi.

Iskoristite i posebnu pogodnost: aktivirajte novu TS Media videoteku i uživajte u domaćim filmovima, serijama i ostalom ekskluzivnom sadržaju bez naknade do 15. januara 2026. godine.

Uz m:tel TV funkcionalnosti pauziranja, premotavanja, snimanja ili vraćanja sadržaja, nećete propustiti ni jednu važnu emisiju, film, seriju ili sportski sadržaj i uživaćete u novoj dimenziji gledanja televizije.

Neka vaš dom bude još zabavniji uz m:tel TV pakete.

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite www.mtel.ba

(M:TEL)

