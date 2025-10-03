TS Media donosi najbolji domaći sadržaj na jednom mjestu

Više od 5.000 naslova i 2.000 sati programa koji vrijedi gledati

TS Media – multimedijalni segment Telekoma Srbija, nastao je sa jasnom misijom: da objedini produkciju, distribuciju i digitalne medijske inovacije u jedinstven i moćan ekosistem. Danas, nakon višegodišnjeg uspješnog prisustva na domaćem, regionalnom i međunarodnom tržištu, TS Media ulazi u novu razvojnu fazu, otvarajući prostor za nove žanrove i formate i učvršćujući poziciju jednog od najsnažnijih medijskih brendova Zapadnog Balkana.

Pored igranih serija i filmova koji su već ostvarili kultni status i obilježili televizijsku produkciju posljednje decenije, TS Media danas donosi još širu i bogatiju ponudu. Publika će sada imati priliku da uživa u dokumentarnim emisijama, muzičkim i dječijim programima, sportskim sadržajima, podkastima i edukativnim formatima. Pred njih stiže više od 5.000 naslova koji u domaćinstva donose 2.000 sati programa, među kojima su naslovi: „Ubice moga oca“, „Južni vetar“, „Nedelja“, „Marš na Drinu“, „Skupljači perja“, dokumentarac „Neuspeh prvaka“, podkast „Telcast“, dječija emisija „Baš super klinci“, muzika Saše Matića, Ace Lukasa kao i mnogi drugi sadržaji.

Ovaj iskorak ima jasan cilj - da korisnicima u cijeloj regiji pruži multimedijalno iskustvo koje integriše zabavu, kulturu, znanje i inspiraciju, oslonjeno na najsavremenije svjetske standarde.

„TS Media je u prethodnim godinama izgradila status brenda koji na najbolji način predstavlja domaću kreativnu industriju. Njena snaga je u integrisanom lancu vrednosti - od ideje i scenarija, preko produkcije i postprodukcije, do distribucije na domaćem i globalnom tržištu. Upravo to iskustvo postaje oslonac za novu etapu - razvoj raznovrsnih formata namenjenih zahtevima savremenog korisnika. Naša misija je da korisnicima pružimo kvalitetan i raznovrstan sadržaj, oslonjen na najbolje svetske prakse i domaću kreativnost. Ovom transformacijom pokazujemo da je TS Media više od produkcije serija i filmova – mi gradimo kompletnu multimedijalnu ponudu za digitalno doba. Svesni smo da publika danas očekuje dinamičan i sveobuhvatan sadržaj i zato TS Media donosi sinergiju žanrova i formata koja će obogatiti budućnost regionalnog medijskog prostora. Naša ambicija je da TS Media, postane lider u multimedijalnoj produkciji u Evropi i da domaći autori imaju svoje mesto na globalnoj sceni“, izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija.

Kroz partnerstva sa najvećim svjetskim kompanijama, kao što su Amazon, HBO i Disney+, domaća produkcija pronašla je put do globalne publike.

Danas, TS Media sadržaj je dostupan na više od 35 teritorija i dopire do preko 60 miliona gledalaca širom svijeta, čime domaći autori i glumci dobijaju mjesto na svjetskoj mapi. Zahvaljujući tome reputacija TS Media nije ostala neprimijećena ni na globalnom nivou, čemu svjedoči činjenica da su Beograd i TS Media ove godine bili po prvi put u Srbiji domaćini polufinalnog žiriranja za prestižnu internacionalnu Emmy nagradu. To je trenutak u kojem Srbija zauzima mjesto rame uz rame sa svetskim centrima televizijske industrije.

TS Media sadržaji dostupni su korisnicima m:tel IPTV-a, Logosoft IPTV-a, kao i putem Supernova i Logosoft MOVE TV platforme.